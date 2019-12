ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Hanácký ochotnický soubor nastudoval hru Jak se zbavit Jidáše. Kritika ji nešetřila a lze s ní souhlasit

V roli Jidáše vystupuje hráč Václav Pilař, který v Hradci v mé blízkosti vstoupil na půdu dospělého profesionálního fotbalu. Tam divadelní kritika vzpomněla výrok Karla Havlíčka Borovského ‚Nechceš-li si hubu spálit, musíš mlčet, nebo chválit'. Na veřejnost vystoupilo i asi šestnáct hráčů v roli apoštolů, kteří svým výrazem a slovy mluvčího dávali najevo, že věrně slouží svému Bohu. Lze s kritikou souhlasit, že to působilo uměle, strojeně a nepřirozeně.

Jediný užitek z této hry měla naše média. Bylo o čem psát. Vzpomenu-li památku redaktora Jardy Sedláka, tak jsme si v Liberci udělali schůzku na téma vzájemné spolupráce. Jeho první informace byla: ‚Teď mi vrátili z redakce materiál, že je málo konfliktní.' To je totiž sebeobrana tištěných médií, aby měli alespoň taky odbyt a čtenost.

Celý spor a námět hry je totiž o kravině. O neschopnosti vést dialog, kde se trenér vcítí do pocitů hráče a hráč zase do myšlení trenéra. Vždyť by je měl spojovat stejný zájem, aby se vyhrávalo a byla dobrá parta.

Vyhrávat chce i mladý hráč Opavy Filip Souček, který plnil taktický pokyn, že je potřeba přerušovat hru při přečíslení soupeřem. Použil ragbyový chvat skládání a dostal za něj od postiženého hráče Baníku Ostrava Jánoše facku. Z určitého zorného úhlu pohledu oprávněně. Na počátku byla hra rukama u fotbalisty vnímána tak, že je má roztažené, aby to měl soupeř při obcházení těžší. Pak se to zvrhlo v držení za dres, většinou vzájemné. A ragbyové skládání se mi zdá opravdu už za hranou únosnosti. Za to by se měla dávat červená karta taky.

Liga je plná neligových kuriozit. Spartě se za 18 odehraných kol podařilo sestavit 8 stoperských dvojic. Mladá Boleslav ještě v 71. minutě prohrává 0:1 a za 150 sekund vede nad trosečníky z Teplic 3:1.

Kuriozitou nepochybně je i to, že ME se hraje na historicky největším prostoru po celé Evropě, zatímco MS v Kataru na nejmenším a v klimatizovaných arénách. Říká se tomu sport a větší diskuse se vedou o cestování a pořadatelství. Jak říkal Kohn ‚Byznys je byznys', a tak i zde je předem dobře spočítaný zisk. Jen za naši účast na ME se bonus zvedl na 237 milionů korun.