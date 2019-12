ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: O pekle v Dortmundu připomínající předválečné Německo i bundeslize po pádu Berlínské zdi

V Německu jsme hráli pohárově i v Gelsenkirchenu se Schalke a to byl zápas ve fotbalovém divadelním chrámu. V Dortmundu to byl zápas v pekle. Stadion neútulný, s tribunami ze železa, jak uprostřed oceláren. Když mužstva nastupovala špalírem s rozsvícenými pochodněmi za hurónského zpěvu domácího kotle, připomínalo to záběry z předválečného Německa. Mrazilo. I když konečný výsledek byl 4:0 pro domácí, svoji sportovní čest tam tým Liberce neztratil.

Nedávno Němci slavili třicáté výročí pádu Berlínské zdi. A jak se od sjednocení Německa změnila bundesliga? Díky ekonomice v podstatě nijak. Kancléřka Angela Merkelová, která sama v komunistické NDR strávila velkou část svého života, řekla: „Znovusjednocení a srovnání životních podmínek v obou částech Německa potrvá výrazně déle, než se původně myslelo. Po deseti nebo dvaceti letech byla naděje, že to půjde rychleji."

Pětašedesátiletá politička nám tak naznačila, proč v bundeslize je z východního Německa jen Lipsko dotované Red Bullem, který stojí za výsadním postavením Salcburku v rakouské lize. Letos se přidal z dříve východního Berlína Union. Krátké epizody zaznamenaly v průběhu třiceti let Hansa Rostock, Dynamo Drážďany a Energie Chotěbuz.

V druhé bundeslize jsou nyní Drážďany poslední a kupodivu nedaleko našich hranic ležící Aue je sedmé. Takový Rostock, Magdeburg, Chotěbuz nejsou ani druholigové. Tím chci jenom naznačit těm, co nás balamutí, jak nízkonákladově budou vyhrávat, že si s tím neví rady ani Němci. A to Lipsko s cizím kapitálem mezi sebe pustili dost nelibě.

Ta písnička je pořád stejná. Když Košice v Lize mistrů neudělaly ve skupině ani bod, ptali se mě ve Slovenské televizi, kdy ta větší úspěšnost přijde. Tak jsem odvětil, že až tehdy, kdy nebude jedna marka za dvacet korun.

A pak se taky ptáme, zda a proč je fotbalista předražený tovar. Jednu z možných odpovědí nám dává zpráva, že padl historický rekord, neb 15 miliard korun, to je 654 milionů dolarů, si letos vydělali agenti na provizích při přestupech hráčů. Oproti loňsku jde o nárůst 19,2 procenta. FIFA chce provize omezit na maximálně 10 procent přestupové částky a agenti se proti tomu bouří. Jak říkal profesor Segmüller na FTVS v Praze: Hamty, hamty, ať mám víc než tamty.