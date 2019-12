GLOSA: Vrba snesl Plzni zlaté vejce. První Ligu mistrů zvládl za jednoho Olayinku

Před plzeňským kotlem metal v minulosti kotouly. V euforii, po velkých triumfech. Naposledy před rokem po skalpu AS Řím v Lize mistrů, který znamenal postup do jarního play off Evropské ligy. V neděli měl Vrba k euforii daleko. Stejně tak fanoušci. Nejen kvůli nečekané remíze s Teplicemi (1:1). Obě strany věděly, že rozchod je nevyhnutelný. Že čas se naplnil. Byť se to ještě v létě zdálo jako sci-fi.

Viktoria i Vrba potřebují nový impuls. Nastartovat se. Poslední týdny vyhlížely vyčpěle, bez drajvu. Mužstvo z posledních týdnů bylo pořádně vzdálené těm, která třikrát rozkopla bránu Ligy mistrů a ofenzívním fotbalem bavila fanoušky. Vrba našel novou výzvu v Bulharsku, od ledna převezme mistrovský Ludogorec Razgrad. Plzeň se pokusí oživit slovenský kouč Adrián Gula.

Vrba v Plzni překročil svůj stín, vidí experti důvod rozchodu. Mají pravdu. V Plzni už nemohl dokázat víc, posunout ji výš. Při takové konstelaci zákonitě klesá motivace a chuť. Lze mu vyčíst některé detaily, například přílišné lpění na svých oblíbených hráčích. Na druhou stranu, on těm „svým" prostě věřil, dával jim pocit důvěry. Ti dřívější mu ji spláceli, ti současní mnohem méně.

Přesto, dvě Vrbovy plzeňské štace musejí i ti, kteří ho zrovna nemilují, nazvat výjimečnými. Třikrát Západočechy dovedl do Champions League, kde stáli proti Barceloně, Realu, Bayernu a jiným gigantům. Třikrát s nimi vyhrál českou ligu.

Zázrak, který svedl s Horváthem, Čišovským, Limberským, Petrželou, Daridou, Kolářem, Bakošem, Krmenčíkem a dalšími, stěží někdo v českém prostředí překoná. Vždyť Plzeň dostal premiérově do Ligy mistrů v době, kdy vládla směšným 80milionovým rozpočtem. Jen za tuto sumu si pořídila Slavia loni v létě nigérijského útočníka Olayinku.

Trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba a ředitel klubu Adolf Šádek před utkáním 20. kola Fortuna ligy, Viktoria Plzeň - FK Teplice, hrané 15. prosince 2019 v Doosan Areně v Plzni.

Vlastimil Vacek, Právo

Úspěchy Vrba dosáhl s provinčním klubem, bez podpory stamilionových investic. Naopak půldruhé miliardy Plzni přinesl z evropských pohárů. Tím si samo sebou nasekal také řadu nepřátel. V obdobích, kdy se jeho celku nedařilo, si proti němu o to víc přisadili. Jako teď na podzim, jehož závěr v podání Viktorie byl opravdu slabý.

Plzeň opouští podruhé. Tentokrát potichu, bez fanfár. Kdo však hodlá o Vrbovi mluvit pohrdavě, měl by se nad sebou zamyslet. Nejspíš vše docení až další sezony. Jedno je ale jisté. Za to, co Vrba předvedl s Viktorií, zaslouží jediné - velkou poklonu.