UDÁLOSTI PODZIMU: Znovu na EURO, Slavia v ráži i koeficient až za Lichtenštejnskem

Sedmé EURO v řadě - Česká reprezentace posedmé v řadě postoupila na mistrovství Evropy. Od roku 1996 ani jednou nechyběla, čímž se spolu s ní může pochlubit už jen Španělsko, Itálie, Francie, Portugalsko a Německo. Ve skupině v Glasgow a Londýně narazí Češi na postupujícího z play off Ligy národů, Chorvatsko a domácí Anglii.

Slavia v Lize mistrů- Sešívaní teprve podruhé v klubové historii prošli do hlavní soutěže. V nabité skupině s Barcelonou, Dortmundem a Interem Milán sice skončili poslední, proti gigantům se však vždy postavili s otevřeným hledím. Posbírali uznání fotbalové Evropy a také prémie přes půl miliardy korun.

Když budeme mít ve všech zápasech Ligy mistrů takový projev jako dosud, bude to pro mě zadostiučinění, říká Jindřich Trpišovský

Sport.cz

Pohárový koeficient padá - Nejkratší letní příprava v historii v důsledku rozšíření ligy o nadstavbu měla fatální následky. Vedle Slavie se už nikdo jiný do skupinové fáze neprobojoval. Český fotbal poprvé po pěti letech nebude mít na jaře v pohárech žádného zástupce. Zažil nejhorší sezonu za posledních 11 let, v pořadí ročníku je ČR až na 32. místě. Lepší jsou dokonce i Lucembursko či Lichtenštejnsko! Reálně tak hrozí zhoršení výchozích pozic v dalších sezonách.

Milan Škoda (vlevo) a Jan Bořil (vpravo) ze Slavie se radují z gólu během utkání 20. kola první fotbalové ligy proti Českým Budějovicím.

Michal Krumphanzl, ČTK

Sešívaná liga - Šestnáct bodů náskoku po podzimu? O obhajobě titulu je jasno! Jedinou otázkou je, kdy ho Slavia oslaví... Hraje si svou vlastní soutěž, 54 bodů za dvacet kol je rekordní porce, inkasovala v nich pouze čtyři góly. Poslední tým, který měl po 20 zápasech vyšší skóre než aktuálně sešívaní (41), byla Dukla před 58 lety v sezoně 1961/62 (47).

Big Pete v ohrožení- Petr Čech se musel obávat, že přijde o svůj letitý český ligový rekord 902 minut bez obdrženého gólu. Ondřej Kolář už mu šel pomalu po krku... Svou sérii dotáhl na 788 minut a vyšvihl se na druhé místo tabulek. Brankář Slavie navíc ihned založil novou sérii, která se v posledním kole zastavila na hodnotě 651 minut.

Vrba se zase loučí - Dočkal se velké profesní pocty. Kolegové ho nazývají mužem, který změnil český fotbal. Trenér Pavel Vrba se podruhé loučí s Plzní, od ledna převezme bulharského mistra Ludogorec Razgrad. Bývalý kouč národního týmu měl s Viktorií smlouvu do léta, ale domluvil se s vedením klubu na jejím předčasném rozvázání. Vrbovým nástupcem by se měl stát kouč slovenské reprezentace do 21 let Adrián Gula.

Splašené video- Jak ideálně uplatnit video ve fotbale? Otázka, která již leckoho irituje... V českých poměrech určitě. Jednak video není na všech zápasech, a kde je, rozhodčí stejně dál chybují. Byly i případy, kdy chybu do posouzení sporné situace vnesl právě videorozhodčí. Projekt, který je správnou cestou, tak dál srážejí hrubky a skandály.

Sport.cz

Soud vypálil Berbrovi cejch - Místopředseda FAČR Roman Berbr a bývalá šéfka komise rozhodčích Dagmar Damková si nevymohli omluvu od bývalého rozhodčího Tomáše Kovaříka. Městský soud v Praze v půlce října rozhodl, že sudí měl pravdu, když v roce 2015 uvedl, že Berbr rozhodčí ovládá a ovlivňuje. Reakce ze Strahova? Samozřejmě žádná, jede se dál.

Sparta v nesnázích - Letenská kalvárie nemá konce, úklid po Stramaccioniho éře se stále nedaří. Sparta třetí rok v řadě vypadla z Evropy hned na startu, znovu již v půlce podzimu vypadla ze hry o titul, jistou nemá ani pozici v první šestičlenné skupině. Klub opouští nepopulární ředitel Kotalík, větší zodpovědnost přebírá Tomáš Rosický.

Martin Hašek ze Sparty při utkání na Letné s Mladou Boleslaví.

Vlastimil Vacek, Právo

Franz a spol. už mají volno - Plzeň mění kouče těsně po skončení podzimu, jiní trenéři byli odvoláni v průběhu soutěže. Výpověď dostali Ivan Kopecký v Opavě, Josef Csaplár ve Zlíně, Martin Hašek v Bohemians 1905 a František Straka v Karviné. Opava pak navíc ukončila provizorní působení dvojice Dvorník, Grussmann, takže měnila obsazení lavičky hned dvakrát.