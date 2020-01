KOMENTÁŘ: Další kruté prozření. Český hokej nevzkvétá

Tak už si to konečně přiznejme, český hokej nevzkvétá a na mládežnické scéně stále výrazněji zaostává za velmocemi. Na cenný kov z MS do 20 let čekají reprezentanti patnáct let a za tu dobu hráli pouze jedinkrát semifinále. Ani letos s úžasnou podporou diváků v Ostravě se zázrak nestal.