ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Za mládež budiž Sparta pochválená, ale talent Schick za ni odehrál jen 37 minut

Teď jde jen o to, aby to mělo co největší význam pro první mužstvo Sparty. On totiž Schick byl pro mě talent na první pohled a za Spartu odehrál ve čtyřech ligových zápasech dohromady pouhých 37 minut. Základ k dotvoření výchovného procesu je v dříve ověřené spolupráci trenérů Hřebíka a Kotala. Protože problém se vytvořil při odchodu B-mužstva do juniorské ligy, takže návrat do druhé nejvyšší soutěže je stěžejní úkol této sezony.

O uplatnění hráče ve vrcholovém fotbale rozhodují tři faktory: talent, podmínky a zájem. Co je to vůbec talent? Často je nám prezentováno, že součástí talentu je pracovitost. Ta však patří u výše uvedených faktorů spíše do sféry zájmu. Je to povahová vlastnost, do určité míry vrozená, avšak ovlivnitelná motivačně a způsobem výchovy. Akademie v Anglii stahují talenty z celého světa a hodně je zajímají děti z chudších rodin, které nemají dětství ideální. Několikrát v sezoně hráče posadí do autobusu a jedou trénovat do třetiligového klubu, aby viděli podmínky, ve kterých se taky dělá fotbal a vážili si toho, co mají v akademii a uvědomili si, že ne všichni se dostanou do áčka dospělých. Ve stejném duchu hovoří hokejista Radek Duda: „Na mě byl táta odmala pes. To bylo samé ‚makej, přidej'. Vzal mě do slévárny, abych viděl, jak těžce tam lidi pracují."

Já coby trenér československé dorostenecké reprezentace jsem bral hráče při soustředění na exkurze do fabrik, coby trenér hradeckého dorostu na žňové brigády. On ten talent je skutečně „jen" vrozená mimořádná schopnost pohybových dovedností, nebo vrozená mimořádná schopnost tvůrčího myšlení.

Hráče s talentem musíme nejdřív najít. Proto jsem při svém působení u hradeckého dorostu byl po celých dvacet let i trenérem krajské dorostenecké reprezentace. Pak už to je o formování povahových vlastností, aby v rovnováze byla ctižádost a pokora.

A četl jsem i pojednání, že člověk je od přírody tvor líný. Kopat jámu na mamuta ho donutil až hlad. A já dodám, že český vyčůránek je schopen ještě předstírat nevolnost, aby zůstal v domovském táboře a mohl se oddávat nezávaznému sexu. Má být český fotbalista jiný?