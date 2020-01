GLOSA: Palba do Plíškové? Karolína si zaslouží respekt a uznání

Brzy jí bude 28 let. Je světovou dvojkou, na svém kontě však stále nemá to nejdůležitější - grandslamový titul. A ani u velké části českých fanoušků není Karolína Plíšková zrovna dvakrát v kurzu. Proč? Možná i pro její někdy až příliš upřímná a nepříliš diplomatická vyjádření, kterými řadu z nich dráždí. Přesto je jedna věc jasná. Lounská rodačka si zaslouží maximální respekt a uznání.

Sezonu opět začala jako z partesu. Vyhrála turnaj v Brisbane a právem byla z pozice druhé nejlepší hráčky planety a loňské semifinalistky Australian Open řazena k největším favoritkám turnaje. Nepovedlo se. Už ve třetím kole zastavila její cestu Anastasia Pavljučenkovová. Pokolikáté už?

Faktem je, že česká jednička na nejdůležitějších podnicích opakovaně selhává. Jejím maximem je finále na US Open z roku 2016 a dvě semifinále - první z French Open ze sezony 2017 a druhé ze zmiňovaného Melbourne z loňského roku. A to je na světovou dvojku málo.

Sestřih zápasu Plíškové s Pavljučenkovovou

sntv

Je tu však druhá stránka. Číslo dvě ve světovém rankingu nesvítí za jménem Plíškové náhodou. V loňské sezoně vyhrála čtyři turnaje, to se žádné její konkurence nepovedlo, nasbírala také nejvíce výher ze všech (49), o počtu es ani nemluvě.

Konec roku zakončila na Turnaji mistryň, který si zahrála počtvrté v řadě. A opět. Žádné z dalších účastnic závěrečného podniku se něco takového nepovedlo. Nestačí to? Karolína Plíšková byla osm týdnů jako první Češka světovou jedničkou. Něco podobného se povedlo ještě v dobách Československa jen Ivanu Lendlovi a Martině Navrátilové.

A jen tak na okraj. Karolína Plíšková má zcela zásadní podíl na fedcupových titulech v letech 2015, 2016 a 2018.

Karolína Plíšková vyřadila ve 2. kole Australian Open Němku Siegemundovou

sntv

Nabízí se tedy otázka. Proč je tak úspěšná hráčka celou řadou příznivců kritizovaná a její oblíbenost například s Petrou Kvitovou je zcela nesrovnatelná?

V první řadě je to způsob vyjadřování, kterým se mladší ze sester Plíškových čas od času prezentuje. Její projev může působit arogantně, což potvrdila i po porážce s Pavljučenkovovou."Hrála jsem třicet nebo čtyřicet procent toho, co umím, přesto to skončilo dvakrát 6:7 po dvou a půl hodinách. Kdybych hrála aspoň na padesát, mohla jsem vyhrát." Vyjádření někdy zavánějící až arogancí tak mohou nejednoho fanouška dráždit.

Karolína Plíšková skončila na Australian Open ve 3. kole

Dita Alangkara, ČTK/AP

Další aspekt. Plíšková na kurtu někdy působí laxně, jako by jí zápas ani nebavil. Emoce projevuje maximálně zaťatou pěstí, ale často také házením raketou. A třetí věc, její relativně časté změny trenérů či dokonce manželství s moderátorem a manažerem Michalem Hrdličkou jsou také častým tématem tenisové i laické veřejnosti.

Povaha Plíškové? Neměnit!

Zatímco za svá někdy až příliš otevřená vyjádření si česká tenistka může do jisté míry sama, ostatní argumenty proti ní jsou dost zavádějící. Že Plíšková působí na kurtu někdy otráveně? Nabízí se zde srovnání s Radkem Štěpánkem, který naopak emocemi nešetřil. "Když po mně jednou chtěli, abych se zklidnil, v dalším zápase jsem prohrál 0:6, 1:6. Je to prostě moje povaha," říkal karvinský rodák.

Stejná situace je i u Plíškové. Plné soustředění a někdy nepřístupná až arogantně působící slupka je součástí Karolíniny povahy a je nesmyslné chtít, aby se v tomto měnila. A výměna trenérů? Jen ona ví, co je třeba na její hře změnit a jak se pokusit posunout svou hru. A řeči o jejím soukromém životě a především pak Hrdličkovi? To už je zcela za hranou.

Faktem je, že Karolína Plíšková je špičková tenistka, a i když naše země nemá o kvalitní hráčky momentálně nouzi, tahle doba nebude trvat pořád a pak se teprve může mimořádnost lounské rodačky ukázat o to víc. Važme si jí, moc hráček s českou vlaječkou za jménem se totiž takovým úspěchům pravděpodobně ani nepřiblíží.

A věta na závěr. Bývalá světová jednička Caroline Wozniacká, která právě na letošním Australian Open ukončila kariéru, čekala na svůj grandslamový titul do svých 28 let. A dočkat se může i Karolína...