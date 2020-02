GLOSA: Jílkovi se nedostává alibi, Sparta couvá ze šestky

Pár dnů před startem jarní části ligy ujistil, že v sobotu uvidí diváci na Letné organizovaný tým, který bude bojovat za rudý dres. Dokonce ještě během rozcvičení těsně před zápasem s Libercem na sebe Tomáš Rosický navlékl bundu a v lakýrkách brouzdal po trávníku, aby byl mužstvu co nejblíž. Jenže jeho chlapci mu zase podrazili nohy. A nejen sportovnímu řediteli, ale také trenérům v čele s Václavem Jílkem, o natěšených divácích nemluvě. Sparta v jarní premiéře předvedla nepochopitelný výkon, kterým si řekla o další domácí porážku.

Proklamovaný útok na druhou Plzeň? Zapomeňte. Při pohledu na ligovou tabulku řeší Sparta úplně jiný problém. Jak se vůbec udržet v první šestičlenné skupině o titul, z níž pozvolna vypadává...

Mužstvu nevyšly zápasy na soustředění ve Španělsku, všechny je prohrálo. Přinesly však údajně řadu věcí, jež si trenéři ve hře představují. A proti Liberci se mělo veškeré zimní úsilí zúročit.

Nezúročilo. Spartě nefungovalo vůbec nic, ani o bojovnosti nemůže být řeč.

Druhá půle byla jedním z našich nejhorších výkonů v celé sezoně, hodnotil Václav Jílek. Vyřídit si to s ním běžel fanoušek

Sport.cz

Nelze se divit, že diváci už ztrácejí trpělivost a poprvé volali po odstoupení trenéra Jílka.

Během podzimu ještě našel různá alibi. Rekordně krátkou letní přestávku. Dědictví přebujelého kádru s řadou nechtěných hráčů ještě z dob Stramaccioniho éry včetně rozsáhlé marodky. Snad i proti měli fanoušci s Jílkem a jeho Spartou svatou trpělivost, přestože se první půlka sezony znovu nepovedla.

Je proto zvláštní, že letenský klub v zimě nepřivedl jedinou novou posilu, i když minimálně stopera měl kouč slíbeného.

Mrzí mě to i kvůli lidem. Chtěli vidět, že přijde změna k lepšímu a my jim to bohužel nepředvedli, litoval Bořek Dočkal

Sport.cz

Tady však veškerá alibi pro Jílka končí. Během druhé přípravy pod jeho vedením měl dost času vyladit optimální sestavu a vtisknout mužstvu herní styl, s nímž může alespoň na druhou příčku aspirovat. Tím spíše, že se již i na hřišti může spolehnout na vůdčí schopnosti uzdraveného lídra Dočkala.

Jenže výkon proti Liberci byl tristní. S Jílkem ztratili trpělivost diváci a je otázkou, kolik jí ještě může očekávat od vedení. Rosický jistě nemluvil do větru, když po skončení podzimu i během přestávky zopakoval, že důvěra v trenéra stále trvá, ale už musí být podpořena také výsledky.

Jílek je se Spartou nemá a přichází pro něj dost možná poslední šance probrat leklé ryby. V neděli, paradoxně doma v Olomouci, odkud v létě na Letnou přišel.

Dokonalá znalost soupeře může být jeho výhodou. Rozhodně však musí ukázat, že je trenér, který si i v těžké situaci ví se vší rozhodností rady.

Aktuálně nemá v rukou žádné trumfy, kterými by přesvědčil. A alibi se mu už nedostává...