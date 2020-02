Jágr exkluzivně: Spousta lidí Kladnu vyloženě přeje, kde se teď nachází. Možná i kvůli mně

Zažil jste během své kariéry tak dlouhou neúspěšnou sérii?

Samozřejmě že zažil. Nevím sice, kdy s hokejem skončím, ale třeba ji teď nezažívám naposledy. Přemýšlím o tom, proč nám to nejde, ale nějaké řeči, co udělat, abychom to zlomili, jsou všechno hrozné fráze a klišé. To nemá s hokejem nic společného.

Naposledy jste v neděli prohráli o gól v Liberci. Převažuje spokojenost, že dokážete vzdorovat i lídrovi soutěže, nebo jste naštvaný, že to stejně nestačilo ani na bod?

Nekoukám na výsledek. Z mého pohledu je důležitější, že jsme zase udělali spoustu chyb, které Liberec mohl trestat daleko víc. A hlavně byl cítit obrovský rozdíl v pozici a rozpoložení obou týmů. Stejně jako zvíře vycítí, že máš strach, tak i dobrý soupeř pozná, že si nevěříš a využije situace. To jsem vždycky obdivoval na Rogeru Federeovi.

Kladenský Jaromír Jágr během utkání v Liberci.

Radek Petrášek, ČTK

Co přesně?

Že si vždycky hrál tenis tak, aby vyhrál, a nikdo na něm nedokázal poznat, na kolik procent vlastně hraje. Taky jsem to tak měl, když jsem byl mladý. Ale víc než zápas v Liberci nám řekne ten páteční doma s Pardubicemi.

To bude skoro zápas sezony. S Dynamem máte stejně bodů, poslední Litvínov na vás ztrácí tři, ale odehrál o dvě utkání méně. Tušíte, že víc než hokejové schopnosti budou v pátek rozhodovat vůle, bojovnost a chuť po vítězství?

Nemyslím si, že by nerozhodovala hokejovost. Že nejsme v laufu a nedaří se nám je jedna věc, z minuty na minutu se to ale může změnit. Je to jako v životě; přijde jedna povedená věc a jsme zpátky. Jde jenom o to, že pořád musíš makat naplno, nebát se. Stejně nemáš co ztratit.

Věříte, že vás v pátek požene vyprodaný zimák? Třeba před týdnem na domácí souboj se Zlínem nedorazily ani tři tisícovky fanoušků...

Přemýšlím o tom, že v pátek hlediště úplně zavřeme. Protože na venkovní zápasy Kladna je skoro vždycky vyprodáno, jenže my pokaždé prohrajeme. Takže si říkám, že na Pardubice vůbec nebudeme prodávat vstupenky a budeme hrát před prázdnou halou. To bychom asi hodně překvapili, co? (směje se)

Kladenský útočník Jaromír Jágr během utkání v Liberci.

Radek Petrášek, ČTK

Bude už na Pardubice připravena vaše brankářská jednička Denis Godla, který kvůli poraněnému kotníku v únoru ještě nechytal?

Zatím to nevím a neřeším. Budou hrát ti, kteří jsou zdraví.

Drtivá většina hokejistů říká, že hrát o záchranu je psychicky mnohem náročnější než bojovat o titul. Podepsal byste to?

Jasně, ten nápor na psychiku se vůbec nedá srovnávat. Dá se to uvést na příkladu ze života. Je rozdíl mít jedno auto, dvě nebo žádné. Když nemůžeš mít druhé, furt je to oukej. Ale když jsi bez auta a někam musíš dojíždět... Chápeš, co tím chci říct?

Chápu.

A podobné je to i v hokeji. Přece se nedá srovnávat, když hraješ o něco, co můžeš ztratit, s tím, kdy můžeš něco získat. To je jako kdyby ti někdo nabídl, že ti namontuje třetí ruku, nebo ti jednu uřízne. Ale nechci tady začít filosofovat.

Můžou Kladnu pomoct zkušenosti z loňské úspěšně zvládnuté baráže o extraligu?

Ta byla ještě psychicky náročnější. V ní bylo dvanáct důležitých zápasů, zatímco my jich teď máme před sebou jen šest. Navíc když v baráži ztratíš, tvůj soupeř tím automaticky získá. My teď máme naději, že můžou ztratit i naši konkurenti.

Jaromír Jágr z Kladna během duelu ve Vítkovicích.

Petr Sznapka, ČTK

Jenže když se podíváte na poslední kola, tak vaši konkurenti spíš vyhrávají...

Narozdíl od nás...

Vždycky říkáte, že věci se dějí z určitého důvodu, že to není náhoda. Přišel jste na to, proč se nyní Rytířům tak nedaří?

Jsem přesvědčený, že za spoustu věcí si můžeš sám. Byl by alibismus svalovat to na druhé. Z každé situace se na druhou stranu můžeš poučit a vyjít z ní silnější. Zjistíš něco, co jsi nevěděl - jací hráči jsou odolní, jak dokážou reagovat pod tlakem, jestli na to máme. Zjistíš, kdo ti přeje, kdo je kamarád, a kdo ne. Někdy je možná lepší takové věci nevědět, pokud ale chceš znát pravdu, je to skvělá věc.

Jaromír Jágr.

Jiří G. Novák

Vy byste ji radši nevěděl?

Ale vůbec ne, vždycky mám rád věci narovinu. Pořád tady mluvíme o sportu, jak náročné je hrát o přežití v extralize. Co pak ale mají říkat lidé, kteří boj o přežití zažívají dennodenně...

Pomáhá vám říkat si, že jde jenom o hokej?

To ne, nepomáhá. Spíš ti to ukazuje, že věci, za kterých se my zes.., řeší spousta lidí dennodenně. Navíc s nadhledem. Zvířata se taky bojí, jestli přežijí do druhého dne. Když se nad tím zamyslíš, tak život hokejistů je vlastně docela snadný.

Snažíte se v šatně náladu odlehčit? Aby mladí hráči nebyli pod takovým tlakem?

Já se starám hlavně o to, abych byl fyzicky co nejlépe připravený na další zápas. Jedna věc je být na ledě, potřebuju mít ale i stoprocentní jistotu, že na něm budu platný. Proto teď do zápasu s Pardubicemi budu trénovat dvakrát denně, abych se cítil fyzicky strašně silný.

Jaromír Jágr z Kladna.

Radek Petrášek, ČTK

Udělala vám radost dohoda se Slavií, že útočník Vampola dohraje sezonu u vás?

Pro nás je každý hráč důležitý, protože nemáme moc širokou soupisku a každá ztráta je pro nás nepříjemná. Petr je u kladenských diváků hodně populární a vážíme si, že se za nás rozhodl bojovat. Děkujeme i Slavii, které jsme na oplátku uvolnili tři hráče, že nám vyšla vstříc.

Sám tvrdíte, že moc hráčů v Kladně nemáte. Co jste říkal na mohutné posilování Pardubic, Litvínova i Vítkovic před uzávěrkou přestupů?

Četl jsem dost názorů, ať nefňukám a nebrečím, že když na to nemáme peníze, tak ať extraligu nehrajeme. Člověk se tomu zasměje a někdy si říkám, že bych si přál, aby se dotyční lidé někdy ocitli v naší situaci. Zase bych uvedl příklad ze života.

Prosím.

Najde se spousta bohatých lidí, kteří když mají problém ve vztahu, tak se rozejdou. Řada jiných lidí se zase při problémech snaží udělat všechno, aby vztah dál fungoval. Říkám si, že když víš, že vždycky můžeš sáhnout vedle, možná neuděláš maximum, abys zůstal s tím, který pro tebe dýchá. Chci tím říct, že hokej je velmi podobný běžnému životu.

Vyloučený Jaromír Jágr z Kladna na trestné lavici.

Radek Petrášek, ČTK

Pokoušel jste se na poslední chvíli přivést nějakou posilu?

Moc volných hráčů nebylo. Cizince jsme brát nemohli, protože už jich máme šest. České hráče s námi nikdo měnit nechtěl, a když už ano, řekli si o Strnada s Austinem za jednoho jejich hráče. A to nepřipadalo v úvahu, všichni by se mi vysmáli, že jsem našeho kapitána a nejlepšího beka v extralize pustil pryč. Jediný volný tak byl Lukáš Kašpar, u kterého jsem věřil, že nám může pomoct. Dal ale přednost Mladé Boleslavi, což jsem respektoval. Musíme si pomoc sami a brát i jako motivaci fakt, že nám spousta lidí nepřeje.

Takový pocit máte?

Je spousta lidí, kteří nám vyloženě přejí, v jaké situaci se nacházíme. Možná i kvůli mně.

Opravdu si to myslíte?

Jo, ale to nejsou naši opravdoví fanoušci. Ale to je jedno. Už jenom to, že pořád máme šanci se zachránit, je s ohledem na fakt, jak jsme byli před sezonou odepisovaní, pozitivní. Jasně, mluvit o pozitivech, když jsme v jednu chvíli měli čtrnáctibodový náskok na posledního, je teď možná trochu smutné. Ale je to tak.

Jaromír Jágr z Kladna během utkání s Pardubicemi.

Vlastimil Vacek, Právo

V sobotu jste měl 48. narozeniny. Stihl jste je vůbec oslavit?

Nikdy jsem to moc nedělal. Nejsem totiž typ člověka, který by rád slavil. Ani na to nebyl čas. Spousta věcí, zvlášť v téhle fázi sezony, mě už hrozně unavuje. I kdybych měl jenom sedět v restauraci a oslavovat narozeniny mě fyzicky unavuje. Stejně jako pouhá jízda autem na zápasy, i když se to nezdá, je náročná. Takže narozeniny jsem neslavil, jsem rád, že jsem na světě. Vážím si toho.