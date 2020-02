ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Jaká liga vlastně je? Porazí Spartu a Slavii a ve vzájemném zápase pak vidíme prales

Minulý Zápisník začínal otázkou, kam jsme došli, kdo to ví, kdo nám na to odpoví? A to za období od konce podzimní části soutěže do zahájení jarní. Po druhém odehraném kole se můžeme ptát, jaká ta liga vlastně je, když Bohemians porazí Slavii, Liberec vyhraje na Spartě a pak ve vzájemném zápase vítězů vidíme nejen při gólech záběry jak z pralesní ligy.

Možná tomu napomohlo aranžmá libereckého zápasu. Plnil jsem společenskou povinnost a před zápasem při nástupu mužstev jsem předával panu Ladislavu Hamplovi k jeho 70. narozeninám dres Slovanu se 70 na zádech. Jmenovka tam byla správně, protože v minulosti byl ředitelem Slovanu a pokládal základy budoucích úspěchů. Leč gratulacím moderátora a kapitánů obou mužstev přihlížel i jeho syn Ladislav Hampl, známý to herec ze seriálu Okresní přebor, kde trenér Pepa Hnátek proslul výrokem ke svým hráčům: „Hrajete okresní přebor, protože jste dřeváci a protože jste dřeváci, tak tady žádná kombinace nebude."

Památku trenéra Hnátka se hráči Bohemians rozhodli uctít od začátku zápasu, když své zakládání útoku tiki-taka řešili u vlastní branky přihrávkou na soupeře, aby jda sám na bránu mohl zkusit vstřelit gól. Svojí nemotorností na sebe chtěl upozornit i brankář při svém penaltovém zákroku. Vsuvkou do neligových záběrů byly hezké góly libereckého Kuchty po přímočaré akci a kolmých přihrávkách, kontaktní trefa Bohemians po kombinacích s důrazným zakončením Nečase. Naděje na lepší druhý poločas utnul stoper Bohemians Bederka, který si upletl z nohou housku. Boj hráčů s míčem pak domácí dotáhli k vytouženému vítězství, aby potvrdili zisk bodů na Spartě.

Sparta vyrazila do Olomouce s novým realizačním týmem a novou nadějí. Naděje Sparty spočívá v tom, že naděje umírá poslední. Za klad můžeme počítat to, že bylo patrné, jak hráči vědí, co mají hrát. Žel k bodovému zisku to nevedlo, protože pro výsledek je rozhodující, co se děje v pokutových územích. Gól Sparta nedala, a při obdrženém po rohovém kopu se rozebírají souboje obránců s důrazným Chytilem. Mně by však nejvíce vadil osamocený hlavičkující hráč Olomouce po přetaženém centru, který vrátil míč z druhé strany před branku.

Kanga lituje zahozené šance

Vlastimil Vacek, Právo

V Čechách potěší, když je na tom někdo hůř. Trenér Teplic Hejkal říká: „Neměli jsme odražené míče, střed pole, chyběla nám kvalita a neměli jsme odvahu hrát." Takže co vlastně měli? Založení útoku tiki-taka Shejbalem tak, že přihrávka na soupeře skončila gólem Karviné, která ve statistice střel na branku vyhrála 6:0.

U sousedů Hertha Berlín prohrála s Kolínem 0:5, první gól dostala již ve 4. minutě. Jsou to sousedi v tabulce se stejným počtem bodů. Schalke s Lipskem prohrálo rovněž 0:5, gól dostali hned v 1. minutě, a to obě mužstva hrají o účast v evropských pohárech. Takže je na místě otázka, jaká ta bundesliga vlastně je...