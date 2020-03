KOMENTÁŘ: Sestup je pro Jágra o to bolestnější, jak k němu došlo. Vinu nese i on

Hokejové Kladno po roce opouští extraligu a vrací se do druhé nejvyšší soutěže. Protože byli Rytíři před sezonou mnohými experty pasováni na nejhlavnějšího aspiranta na sestup, nejde až o takovou senzaci. Mnohem bolestnější je pro partu osmačtyřicetiletého hrajícího majitele klubu Jaromíra Jágra způsob, jakým k pádu do Chance ligy došlo.

Byla to bitva gladiátorů, kdy jeden musí umřít, řekl zklamaný Jaromír Jágr. Najde smysl dál pokračovat?

Když v polovině ledna navázali na senzační výhru 8:4 na Spartě domácím skalpem Komety (5:1), snad nikoho by v tu chvíli nenapadlo, že by Kladno patnáct kol před koncem základní části mohlo mít se sedmnáctibodovým polštářem na čtrnácté Pardubice ještě záchranářské starosti.

Jenže ty přišly po pár prohraných zápasech v řadě. Najednou se začalo ukazovat, že až na výjimky, jakými jsou Jágr, Vampola, Barinka nebo Stach, mužstvo platí krutou daň za nezkušenost s extraligovými boji.

Jaromír Jágr z Kladna během utkání v Litvínově.

Vlastimil Vacek, Právo

Z části je to i Jágrova vina coby muže, který o skladbě týmu pro extraligu rozhodoval, byť se dá pochopit, že nejvyšší soutěž chtěl nechat hrát ty, kteří si ji loni na jaře vybojovali.

Jenže jak se série proher natahovala, málo zkušený tým přestal věřit ve své schopnosti. „Je to jako sněhová koule, která se nedá zastavit pouhým lusknutím prstům," přiznal Jágr po pádu do první ligy, že jedenáctizápasové šnůra porážek se chtě nechtě musela na psychice a víře mančaftu ve své schopnosti podepsat.

Jen on ví, jestli před lednovou uzávěrkou přestupů opravdu nemohl okysličit tým posilami, tak jak to udělali v Pardubicích, Litvínově i Vítkovicích. Až se nechce věřit Jágrovým slovům, že všichni manažeři soupeřů do jednoho, u nichž si Jágr vybral potenciální posilu, požadovali za jednoho hráče hned dvojí náhradu - nejlepšího beka extraligy Austina i s kapitánem Strnadem.

Kladenští fanoušci povzbuzovali Jágra a spol. na dálku

Sport.cz

Tři výhry v řadě nad Spartou, Brnem a Mladou Boleslaví sice daly Kladnu naději, jenže gladiátorský souboj, po němž musí jedno z mužstev minimálně na rok zemřít, jak Jágr nazval páteční závěrečnou bitvu o všechno v Litvínově, byl políčkem, ze kterého už se Rytíři oklepat nemůžou.

I kvůli pouhým 18 získaným bodům na kluzištích soupeřů ze 78 možných, což je jen 23procentní úspěšnost (nikdo v extralize ji neměl nižší), se Kladno poroučí zpátky do první ligy.

Jaromír Jágr se po prohře Kladna zdraví s litvínovskými hráči.

Vlastimil Vacek, Právo

A Jágr sám ví, že návrat zpátky nebude lehký. Naposledy se na něj Rytíři načekali pět let. Je otázkou, jak dlouho jim potrvá nyní. I s ohledem na fakt, že osmačtyřicetiletého majitele čeká radikální přestavba týmu, v němž má smlouvu na další sezonu jen malý zlomek hráčů. I s ohledem na fakt, že po finanční stránce si klub vyskakovat nemůže, sponzoři se radši stahují do blízké Prahy.

Jágr po prohře v Litvínově nevěděl, jestli u toho bude na ledě i on sám. Vcelku pochopitelně byl pár minut po závěrečné siréně zlomený, jak sezona dopadla a ta další je pro něj ještě strašně daleko. „Je jasné, že chuť už mám menší než před deseti lety. Musím zase najít smysl (hokeje)," vyprávěl až zkroušeným hlasem.

Jaromír Jágr z Kladna v Litvínově.

Vlastimil Vacek, Právo

Přesto nevěřím, že by v létě s hokejem seknul. A byla by to i škoda. Vždyť dokázal, že i v pokročilém věku na extraligu pořád má, i když sám od sebe jistě očekával víc. Nikdo mu ale neodpáře, že hlavně díky němu zažila tuzemská nejvyšší soutěž rekordní sezonu v návštěvnosti.

Myslím, že Jágr se pokusí vrátit extraligu na Kladno. Kdyby se mu to povedlo, třeba se v ní pak opravdu rozloučí. Stylově, v 50 letech.