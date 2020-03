Prospal o návratu Budějovic do extraligy: Karma se teď otočila! Slavit budeme v plné palbě

Před rokem, při první sezoně na střídačce Motoru, se mu sen o návratu Českých Budějovic do hokejové extraligy rozplynul až v baráži. Na druhý pokus už se však trenér Václav Prospal dočkal. Jihočeši se po sedmi letech vrací mezi elitu a někdejší pětačtyřicetiletý útočník a dvojnásobný mistr světa si postup užívá navzdory tomu, že o něm bylo rozhodnuto od zeleného stolu.

Jste nadšený, že se České Budějovice po sedmi letech vrací do extraligy, nebo byste si radši postup vybojovali v play off?

Svým způsobem jsme přišli o ty nejkrásnější zápasy, které v hokeji jsou, a šanci vybojovat si to na ledě, na druhou stranu naši hráči o tom na ledě svými výkony rozhodovali během celé sezony. Bohužel nastala situace, kterou nikdo z nás neovlivní. Přišlo nějaké rozhodnutí a nebudu zastírat, že se radujeme. Mančaft sice přijde o oslavy na ledě, ale vzpomeňte si, jak jsme o extraligu přišli...

Před sedmi lety se Mountfield kvůli sporům s městem přesunul i s celým kádrem z Českých Budějovic do Hradce Králové...

Svým způsobem se teď karma trošku otočila a vrátilo se nám to. Teď už můžu říct, že jsme v extralize zpátky! Jsem šťastný za všechny lidi, kteří pro českobudějovický klub pracují, za hráče i fanoušky.

Vy jste Motor převzal před minulou sezonu, v níž jste o postup přišli v extraligové baráži. Spadlo teď z vás všechno, že na druhý pokus už to vyšlo?

Nedá se říct, že spadlo. Tímhle okamžikem už totiž začíná příprava na další ročník. Samozřejmě si teď užijeme oslavy, protože s hokejem je konec. Plánoval jsem, že si v pátek ještě půjdu zahrát (třetí nejvyšší soutěž) za David Servis, ale to už je taky pasé, takže sezona skončila i mně.

Přemýšlel jste, jestli bude muset přijít obměna kádru, aby byl v extralize konkurenceschopný? Nebo věříte, že to zvládne současný tým?

V tuhle chvíli jde o předčasnou otázku. Uvědomuju si, že budeme hrát o level výš proti nejlepším hráčům a týmům v republice, ale teprve vstřebávám, co všechno se v sezoně stalo a jak to nakonec dopadlo. Až to za týden nebo deset dní odezní, až budu vědět, jestli budu s celým realizačním týmem v Budějovicích pokračovat, teprve pak můžu odpovědět.

Chuť pokračovat ale máte, ne?

Bude záležet na situaci.

Václav Prospal v době, kdy působil u reprezentace jako asistent trenéra Jandače.

Vlastimil Vacek, Právo

Chtěl byste vést Motor v extralize?

Samozřejmě bych si to strašně rád vyzkoušel. Mám to ale zapeklité hned ze dvou důvodů.

Z jakých?

Nemám smlouvu na další rok, mnohem důležitější ale je, že moje rodina žije na Floridě. Nějakým způsobem budeme muset udělat rozhodnutí. Bude se odvíjet i od toho, co si s manželkou představujeme a co chceme pro své děti.

Tušíte, jak velké budou v Budějovicích oslavy postupu?

Postupu jsme obětovali strašně moc hodin a odříkání. A když se má něco slavit, tak v plné palbě. Proto do oslav půjdeme přesně tak, jak jsme šli do každého zápasu. Naprosto, naprosto naplno. Dáme tomu sto padesát procent.

Václav Prospal

Vlastimil Vacek, Právo

Schvalujete rozhodnutí svazu zrušit za současné situace ve světě první ligu?

Je mi líto všech fanoušků, ale z hlediska prevence je to nejrozumnější řešení. Co se teď ve světě děje, je neštěstí a svým způsobem lidská tragédie