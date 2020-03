Bříza: Nejde o to, jestli se MS odvolá, ale kdy k tomu dojde! Ovlivní to šampionát v Česku?

Je jedním z jedenácti členů Rady Mezinárodní hokejové federace IIHF, která bude v úterý prostřednictvím videokonferenčního hovoru rozhodovat o zrušení květnového mistrovství světa, které mají hostit Curych a Lausanne. Petr Bříza ví, že při současné pandemii koronaviru je takřka stoprocentní, že se šampionát neuskuteční. „Teď jde o to, v které chvíli Rada IIHF mistrovství světa v rámci svých stanov oficiálně odvolá. Potřebujeme k tomu spolupráci a rozhodnutí švýcarské vlády,“ říká Bříza v rozhovoru pro Sport.cz a Právo.

Očekáváte, že úterní jednání Rady IIHF proběhne vcelku rychle?

Fakta ohledně vývoje koronaviru jsou natolik alarmující a do běžného života zasahující, že nečekám dlouhou debatu.

Padne finální rozhodnutí, co s MS ve Švýcarsku, už v úterý? Prezident IIHF René Fasel říkal, že definitivně má být jasno až 15. dubna...

O tomto termínu hovořil před čtrnácti dny nebo třemi týdny, když jsme měli první mimořádné zasedání. Od té doby se ale spousta věcí změnila a dál se každou hodinou mění. V téhle chvíli ve Švýcarsku probíhá relativně hodně zastřená debata mezi Spolkovou radou (vládou) a jednotlivými kantony, jestli se mají opatření napříč kantony sjednotit. Do toho má dnes pan Fasel jednání se švýcarskou ministryní zdravotnictví. Čekáme, jaké informace nám do začátku úterního jednání Rady IIHF dá prezident Fasel.

Takže by opravdu mohlo být jasno už v úterý?

Nevím, strašně těžce se to odhaduje. Situace ohledně koronaviru se celosvětově vyvíjí strašně rychle a vynucená rozhodnutí mění všechny plány. Je možné, že jasné stanovisko, které by nám pomohlo, padne na nejvyšším švýcarském vládním postu už dnes.

Běžný fanda si řekne: ´Na co pořád čekají? Vždyť je to jasné!´ My v této chvíli ale bohužel musíme počkat a jít krok po kroku. Rozhodujeme v návaznosti na vydaná nařízení a platnou legislativu.

Má se tedy aktuální situace tak, že nejde o to, jestli se MS odvolá, ale spíše kdy k tomu dojde?

Ve své podstatě to k tomu směřuje. Pokud zapojím osobní pocit nebo jednoduchou pragmatickou analýzu čísel a faktů: mistrovství světa má začít 8. května, spousta stadionů v této chvíli vůbec nefunguje, netrénuje se, hráči odjeli do svých zemí. Nedovedu si představit, že se něco mávnutím proutku změní a všechno najednou bude v pořádku.

Organizátoři vyčkávají, až bude šampionát zrušen z vyšší moci rozhodnutím švýcarských orgánů. Pak by totiž organizátorům uhradila ztráty uzavřená pojistka, že?

To je základní princip každého organizátora akce. Pokud ji má pojištěnou na tzv. vyšší princip, v té chvíli je chráněn. Při takové světové akci, jakou je mistrovství světa, je zásadní pokusit se minimalizovat nebo snížit na co nejméně finanční dopady.

Tušíte, o kolik peněz by organizátoři MS jeho zrušením mohli přijít?

Rozpočet na mistrovství světa je věcí každého z organizátorů, tedy národní federace. Ta zaplatí IIHF poplatek za to, že akci organizuje. Musí dodržet všechna pravidla pro pořádání akce a všechno jde na bedra dané národní federace. Buď se organizátorům podaří šampionát ufinancovat a ještě na něm vydělat, nebo skončí v minusu. U letošního mistrovství se při rozpočtu 40 milionů franků čekalo, že Švýcaři se do černých čísel přehoupnou. Četl jsem, že prodali kolem 350 tisíc vstupenek.

Pořadatelství mistrovstvích světa je určené až do roku 2025. Je vůbec možné, aby Švýcarsko; v případě zrušení letošního šampionátu; v nejbližších letech dostalo novou šanci turnaj hostit?

Bude se to řešit, ale ne v této chvíli. Speciálně v nižších divizích si dovedu představit konsenzus, že organizátorům letošních MS se nabídne, aby mistrovství pořádali příští rok. Tři šampionáty, které jsou na vrcholku IIHF; tedy divize I skupina A, divize I skupina B a samozřejmě velké mistrovství světa ve Švýcarsku; patří pod marketingovou smlouvu se společností Infront a je potřeba dohoda a spolupráce. Neříkám, že při udělení pořadatelství, protože do toho marketingová agentura nikdy nezasahuje, ale musíme to společně vyhodnotit a připravit jednoduché a srozumitelné řešení.

A MS v České republice naplánované na rok 2024 se může posunout?

To je v tuto chvíli hodně předčasná otázka, i když určitě přijde na řadu. Příští rok je mistrovství světa naplánované v Rize a Minsku, organizátoři už jsou v určitě fázi, mají nasmlouvané arény.