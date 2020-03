Co bude s olympiádou? V současnosti stejné jako debatovat o pohlaví andělů, ozývá se z Itálie

Varianta, že by se letní olympijské hry v Tokiu konaly za zavřenými dveřmi bez přítomnosti diváků už padla. Mezinárodní olympijský výbor jednu z možností, jak v době celosvětové pandemie koronovairu uspořádat olympiádu v původním termínu, rezolutně odmítl. „Bylo by to popření samotné podstaty olympismu,“ shodli se nejvyšší představitelé MOV ještě před úterním videomítinkem, při kterém předseda MOV Thomas Bach sonduje a zjišťuje názory jednotlivých mezinárodních sportovních federací i národních olympijských výborů.

Strach v šíření nebezpečného koronaviru svírá i pořadatele olympijských her v Tokiu.

Jisté ovšem je, že rozhodnutí o budoucnosti tokijské olympiády nepadne ani dnes, ani v nejbližších dnech. A to přesto, že ve švýcarském Lausanne výkonný výbor MOV v úterý zasedne. Odložení her však nemá na programu.

Organizátoři trvají na červenci

Organizační výbor tokijských her dál trvá na červencovém termínu, i když podle informací z kuloárů už není v názorech zdaleka tak jednotný, jako ještě před pár dny. Někteří z jeho pětadvaceti členů se začínají přiklánět k myšlence, kterou v rozhovoru pro americký Wall Street Journal nanesl Harujuki Takahaši, bývalý šéf největší japonské reklamní agentury Dencu.

Přišel s tím, že by jako nejreálnější varianta bylo odložení tokijských her nikoli na podzimní termín nebo na příští rok, ale o celé dva roky.

Herečka Xanthi Georgiuová představující vrchní kněžku tradičně zapálila olympijský oheň pomocí zrcadla a slunečních paprsků.

Alkis Konstantinidis, Reuters

Poté, co se na něho snesla kritika z Japonska a co předseda MOV Thomas Bach prohlásil, že ani MOV, ani organizační výbor neuvažují o odložení nebo snad dokonce zrušení tokijských her, sice uvedl, že šlo o jeho soukromý názor, jenže po pár se mu dostává stále většího slyšení a podpory.

Zvláště, když podle Světové zdravotnické organizace je výskyt koronaviru Covid-19 potvrzen ve 104 zemích, zejména, když i japonské veřejné mínění podle posledních průzkumů sdílí ze sedmdesáti procent názor, že hry v Tokiu by měly být odloženy.

Nyní zejména. Prezident japonského fotbalového svazu Kózó Tašima, který je zároveň jedním ze dvou viceprezidentů organizačního výboru olympijských her, totiž po návratu z desetidenního turné po Evropě a USA oznámil, že byl pozitivně testován na koronavir. „Všichni se s během cesty pořád objímali, potřásali si rukou, líbali se na tváře," vysvětloval Tašima, jak k nákaze nejspíš přišel.

Vešlo by se do vesnice víc sportovců?

Další závažný problém představujerušení nebo odvolávání olympijských kvalifikací prakticky ve všech druzích sportu. Účast na hrách má přitom zajištěno v tuto chvíli jen šedesát procent z jedenácti tisíc sportovců, kteří by měli v Tokiu startovat.

„Bez ohledu na to, zda se olympiáda bude konat či nikoli, nebude mít spousta atletů možnost se do Tokia kvalifikovat. Muselo by se proto najít flexibilní řešení, jak jim účast umožnit," reagoval na momentální stav britský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Dai Greene a další atleti ho podpořili.

Mezinárodní olympijský výbor proto začal hledat možnosti, jak počet účastníků zvýšit, v Tokiu je ubytovat a umožnit jim start pod pěti kruhy.

„Je to stejné, jako debatovat o pohlaví andělů," rozhořčují se hlavně v Itálii, že se MOV uchyluje k irelevantním a okrajovým otázkám, namísto zásadního řešení a rozhodnutí o budoucnosti tokijské olympiády.

Užití starého italského přísloví je přitom víc než výstižné. Zvlášť v zemi, která se stala epicentrem nákazy. „V polovině patnáctého století se také byzantští teologové přeli donekonečna o pohlaví andělů, zatímco vojska Mohameda II. se chystala zaútočit na Konstantinopol," poukazují komentáře na paralelu s dnešním děním, kdy coronavirus zasáhl svět silou tsunami a představitelé MOV řeší, zda by se do olympijské vesnice nevešlo ještě víc sportovců a členů jejich doprovodu.

Ve hře jsou miliardy dolarů

Samozřejmě že za úpornou snahou organizátorů i MOV, aby se hry v Tokiu uskutečnily v původním termínu od 24. července do 9. srpna, jsou finance.

Japonci už do přípravy olympiády investovali 12,6 miliardy dolarů, přičemž náklady samozřejmě ještě narostou. Nepředstavitelné, že by nyní měli ke všemu ještě vracet peníze utržené za prodané vstupenky, pokud by se hry konaly za zavřenými dveřmi bez diváků nebo byly zrušeny úplně.

Televizní společnost NBC, která je držitelem vysílacích práv v USA, minulý týden potvrdila, že má z reklamy během OH zajištěný příjem 1,25 miliardy dolarů.

Podle poslední zprávy exekutivy MOV finanční experti odhadují, že 75 procent příjmů Mezinárodního olympijského výboru pochází právě z prodeje televizních zpráv. A na tomto příjmu jsou pochopitelně závislé i jednotlivé národní olympijské výbory a sportovní federace, mezi které je rozdělováno 1,2 miliardy. A některé přímo bytostně.

Proto se stále reálněji jeví varianta s odkladem olympiády. A nejspíš až na rok 2022, což má pochopitelně své kladné i záporné stránky.

Virus jako skvrny na kůži leoparda

„Hlavně už začněme hledat řešení a pojďme se zabývat termínovým kalendářem v příštích dvou letech," apelují představitelé italského sportu na celý svět.

„Virus se stále více rozšiřuje jako skvrny na kůži leoparda, a pokud nebude už zítra nalezen zázračný lék, bude obtížné jej zničit."

A představa, že 24. července vstoupí delegace 205 zemí na plochu Olympijského stadionu? Že se sjedou do olympijské vesnice?

„Všichni by museli být nejprve čtrnáct dnů v karanténě, protože jinak se vesnice okamžitě změní v červenou zónu," ví Italové moc dobře, o čem mluví.