ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Na fotbal nám zůstaly jen vzpomínky. Sportu zdar, virům zmar!

Na fotbal nám zůstaly jen vzpomínky. V Čechách tuto podívanou završilo derby Slavie se Spartou, které bylo koukatelné, a byť Slavia vyhrála na počet rohových kopů 9:0 a na střely na branky 4:2, skončil zápas remízou 1:1. Tu okořenil VAR neuznáním gólu Spartě, aby i na něj byly vzpomínky. Ty budou i na vyrovnání Slavie v nastaveném čase, které by zkušenější hráči na straně Sparty nedopustili. Slavia a Plzeň jsou tak od sebe osm bodů a Plzeň se může ukájet počty, že když ve vzájemných zápasech dvakrát vyhraje, tak je to jen o dva.

V Anglii zůstane vzpomínka, že než nad veškerým sportovním děním zvítězil koronavirus, se stalo pro mnohé zdánlivě neskutečné. Watford porazil Liverpool 3:0, když mu na to stačilo 29 procent držení míče a jejich renomovaný soupeř ze svých 71 procent vypotil jednu střelu na bránu.

Koronavirus nerozlišuje bohaté a chudé či zrovna ve fotbale něco znamenající. A tak se s chutí zakousl do trenéra Arsenalu Mikela Artety a tím dal stop celé Premier League. Obětí je rovněž Dominique Blanc, 70letý prezident švýcarského fotbalového svazu, či pouze 42letý Slaviša Kokeza, šéf svazu srbského. A tak termín mistrovství, které se má konat po celé zavirované Evropě, odplul do dáli.

V národních soutěžích se spekuluje, kdy a jak a zdali vůbec je bude možno dohrát. Dohrání evropských pohárových soutěží provází myšlenka, že se to bude týkat jen čtyř mužstev v závěrečném turnaji Ligy mistrů či Evropské ligy.

Fotbalisté Slavie a Sparty se zdraví během utkání 24. kola Fortuna ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

Fotbal je na třetí koleji

Jist si není nikdo ničím, vše se mění ze dne na den podle počtu nakažených a výše úmrtí. Veškeré dění poměrně přesně vystihl brankář španělské Sevilly, náš Tomáš Vaclík. Řekl: „Nyní je třeba vyřešit mimořádně vážnou situaci ve světě a sport, potažmo fotbal, je až na druhé, třetí koleji. Vše se musí zastavit a je třeba vyléčit svět."

V době, kdy po celém světě umírají lidé kvůli koronaviru, měli zástupci tribuny Sever na Slavii problém s jiným virem. S dýmovnicemi a transparentem „Epicentrum nákazy českého fotbalu na Strahově. FAČR + LFA Mafia" se dostavili před sídlo fotbalové vrchnosti. Stihli to ještě před vyhlášením karantény, s omezením pohybu pro celou Českou republiku.

Pak tu zběsilost umístili na sociální sítě. Psycholog Jan Lašek říká: „Nejvíce dezinformací se šíří po sociálních sítích. Kdejaký vůl si může napsat, co chce, aniž by za to byl jakkoliv zodpovědný nebo byl hnán k odpovědnosti.

Čili skutečně si dnes může na Facebook a podobně napsat kdokoliv cokoliv a sebepitomější zpráva si vždycky najde nějaké čtenáře". A já jen dodám, že je třeba vyčkat, jak se vyvine myšlení aktivistů z tribuny Sever, až se někdo z nich nakazí. Nám všem pak nezbývá než dodržovat pokyny se zvoláním ‚sportu zdar, virům zmar!'