Vlasák nechává nahlédnout do zákulisí hlasování o extralize. Jak vypadal nakonec nepřijatý návrh?

Přestože návrh Plzně na postupné snižování účastníků hokejové extraligy na dvanáct, který předložila spolu se Spartou a Libercem, nakonec neprošel, je sportovní manažer Indiánů Tomáš Vlasák s rozhodnutím valné hromady Asociace profesionálních klubů ledního hokeje vcelku spokojený. Pokud vše počátkem června schválí výkonný výbor hokejového svazu, bude se příští čtyři sezony hrát baráž, v níž se utká vítěz první ligy s nejhorším týmem extraligy po základní části a následném play down. Nejvyšší soutěž by tak po tu dobu měla stávajících čtrnáct účastníků.

Těší vás nakonec, jak hlasování valné hromady APK LH dopadlo?

Svazový návrh (následující dvě sezony by se nesestupovalo, čímž by extraligu hrálo v ročníku 2022/23 hned šestnáct mužstev - pozn. aut.) ani ten náš společný se Spartou a Libercem sice neprošly, ale ze dvou návrhů, které nakonec zbyly, jsme zvolili jednoznačně ten lepší. Doufám, že ho výkonný výbor Českého hokeje potvrdí.

Jaký byl onen druhý návrh, který do poslední chvíle zůstal ve hře?

Takový, že by se rok nesestupovalo a po příští sezoně by jako patnáctý tým přistoupil vítěz první ligy, pokud by splnil licenční podmínky. Sezonu 2021/22 by tak hrálo patnáct mužstev s tím, že by pak ten nejhorší rovnou sestoupil, a ještě by se hrála baráž.

Předpokládám, že vy jste za Plzeň hlasoval pro návrh, který nakonec prošel.

Ano. Samozřejmě. Oceňuji, že diskuze mezi jednotlivými kluby byla věcná a nikterak vyostřená. Každý předkládal argumenty, které se respektovaly. Následné hlasování nakonec dopadlo vcelku jednoznačně (pro bylo deset klubů, tři proti a jeden klub se zdržel - pozn. aut.). Dá se říct, že extraliga na to má poměrně jasně většinový názor.

Tomáš Vlasák.

Nezvažovali jste, jestli místo odhlasované baráže nezachovat přímý postup a sestup, jak tomu bylo v uplynulém ročníku?

Dlouhodobě jsme byli většinově pro zachování baráže. Prokáže se v ní, jestli je prvoligista lepší než mužstvo z chvostu extraligy. Přímý postup a sestup z minulé sezony byl pro prvoligisty asi lepší, ale to nebylo v naší režii (klubů), ale výkonného výboru svazu. My jsme teď znovu odsouhlasili baráž, tak uvidíme, jak bude (svazový) výkonný výbor hlasovat nyní.

Jak se díváte na další změny, které APK navrhuje? Ať už jde o zavedení platového dna, nebo nemožnost udělení výjimky, pokud klub nesplní licenční podmínky?

Je to návrh, který ještě není detailně rozpracovaný. Až bude, určitě si nad tím sedneme a uvidíme, jak budou nastaveny jednotlivé podmínky, aby byly pro všechny kluby stejné a rovné.