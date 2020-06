ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Ligová nadstavba se jeví spíše ku prospěchu

Nadstavba. Od počátku tohoto nápadu jedněmi zatracovaná, druhými toužebně očekávaná. Podle úspěšnosti v základní části, co se komu hodilo do krámu. Minulost i budoucnost je spojená se spekulacemi, co by, kdyby, což přítomnost příliš neuznává. Co je teď, platí ve smutné i radostné podobě.

V momentě konce základní části to potkalo Olomouc při pádu do společnosti bojující o záchranu. Teplice se tam propracovaly spíše cíleně. Zlín je klasickou ukázkou, jak se od počátku soutěže vzájemně tlučou vize trenérů, vedení klubu, majitelů, sportovního managementu, byť v úvodu strastiplné cesty byly smělé plány.

Zachraňovat to má jeden z nejzkušenějších trenérů ligy, který tam v minulosti působil a kdy někteří před jeho koncem angažmá říkali: „Už aby byl pryč". Bodovým ziskem se Zlínští přiřadili k těm, kteří naplnili očekávání, že na barážových příčkách budou. A nebojí se jich, protože vědí, jak to pak v baráži chodí. Aby chudáci z druhé ligy poznali, zač je toho loket.

Rohový kop Baníku v 97. minutě zápasu, ze kterého padl vyrovnávací gól na 2:2.

Ve světě stačí baráž jedna

Ve světě jim stačí baráž jedna, neb jsou dva přímé sestupy. Naše pseudouzavřená soutěž neustále zpřísňuje licenční podmínky, aby skoro nikdo nemohl postoupit a hrát na domácím hřišti. Touto politikou se podařilo Znojmo vyhnat hrát první ligu do Brna, a tím pomoci k následnému pádu až do ligy třetí.

Sportovní hledisko je až druhořadé, vždyť je to byznys. Hlavně že pro sponzory, partnery a přítelíčky je ve VIP prostorech dostatek jídla. Ono se to nakonec vyhrotí tak, že kdo je na příčce poslední, sestupové, modlí se k fotbalovému pánubohu, aby skončil alespoň na barážové.

Do prostřední skupiny hrané pohárově o postup do pohárové Evropy doskákali Klokani a chtěli by skákat dále. Vždyť kdo neskáče, není Čech, tedy Klokan. Škoda Auto Mladá Boleslav tam přijela z druhé strany a s porouchaným motorem.

Z hlediska zavedené praxe lze očekávat, že místo opravy motoru se pošle řidič na přezkoušení. Jihočeši jsou rádi, že jsou rádi a Slovácko se do této společnosti spíše propadlo. V pohárovém hracím modelu se však důvody, jak se tam kdo dostal, smažou a jede se od nuly naostro.

Bitva ve skupině o titul

V top skupině jsou tři tajenky. Důležitý není pohled na tabulku a počet bodů do konce soutěže. Důležitější je, že v příštím kole může Slavia prohrát v Ostravě a Plzeň to může stáhnout na tři body. V bodově vyrovnané čtveřici jde o místa zaručující postup do evropských pohárů nebo do Evropské ligy bez baráže s vítězem skupiny střed.

A když se to nepodaří, tak se alespoň vyhnout bezpohlavnímu šestému místu, které se jeví, jako že je za trest. To vše je okořeněno dvojící Sparta-Liberec ve finále poháru, neb vítěz má lepší nasazení v předkolech Evropské ligy. Zkrátka a dobře, zatím se ta nadstavba jeví spíše ku prospěchu.