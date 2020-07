ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Boj o Evropu? Vzdejme hold úspěšným, ať si to užijí, pak je čekají jen starosti

Mladá Boleslav je stále ještě na cestě do evropských pohárů, a to paradoxně z desátého místa po základní části, z posledního postupového do skupiny o Evropu. Bohemka od ní obdržela v součtu dvou zápasů čtyři góly a s tím se dá postoupit těžko. Hovoří se sice o tom, kolik neproměnila možností na vstřelení gólu, leč obrana je základ úspěchu.

Stěžejní byla minela Ljovina, po které zvyšoval Budínský v prvním zápase na 2:0. Rozhodující však bylo vyrovnání Klímy v odvetě, kdy i trenér Klusáček chtěl VAR a postavení mimo hru hráče Boleslavi. Kop přes celé hřiště a postavení přebírajícího hráče Mladé Boleslavi v tomto okamžiku však nedokázala zachytit ani Česká televize. Mně by spíš vadilo bránění Bohemians ve vlastním pokutovém území, kde snaha hledat a obsadit hráče byla nulová, tlak na hráče s míčem malý. Klokani doskákali víc než důstojně, což dokázali diváci po zápase ocenit.

Boleslav si tak vystřílela finále, které se uskuteční v nedalekém Liberci. Ten se na finálový zápas připravoval již v předstihu, když do utkání v Plzni nenasadil celou plejádu hráčů, kterým hrozil trest za případné napomínání nebo kterým hrozilo, že už padnou únavou.

Co lze od finálového utkání čekat? Je to naprosto specifický zápas, tady a teď, kde není možnost nápravy v dalších utkáních dlouhodobé soutěže. Není to ani pohárový dvojzápas, kde pohárová matematika velí doma nedostat branku a u soupeře gól dát, neb gól venku je počítán za dva. Takže je to hlavně o psychické odolnosti, jak se hráči dokážou vypořádat s dílčími neúspěchy, které průběh hry přinese. Je to i o psychické kondici, zda mají na to, aby udrželi soustředěnost na hru po celý zápas a nerozptyloval jejich koncentraci rozhodčí, soupeř, diváci i spoluhráč či trenér.

Bude to návazně i o průběhu hry, jak který hráč i celé mužstvo do utkání vstoupí a jak se bude či nebude dařit. Bude to i o herním štěstí, zda se střela na branku odrazí od tyče dovnitř nebo ven či zpackaná přihrávka na spoluhráče trefí soupeře nebo jiného našeho hráče. Taky nahrávka může být gólem a nepovedená střela gólovou nahrávkou. Všichni se budou připravovat, jak jim to půjde, leč soupeř jim to bude kazit, takže to řadě z nich jít nemusí. Liberec má z čeho čerpat. Nedávno odehrál takovéto utkání ve finále poháru se Spartou. Tak se těšme, takto exponovaných utkání v sezoně mnoho není.

Otázkou je, co to vítězi přinese. Předkola Evropské ligy se budou hrát jen na jeden zápas, a tak významnou roli bude hrát los a nasazení, zda se bude hrát doma, nebo venku, a hlavně proti komu. V minulosti celoroční snažení o postup do Evropské ligy skončilo mnohdy během týdne, třeba v Ázerbájdžánu. Teď to může být za den. Vzdejme hold úspěšným, ať si to užijí, protože nedlouho potom je nečeká nic jiného než starosti.