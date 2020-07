ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Slyšme hlas lidu, hlas boží. Nikdo nepadá a odnese to Dukla, na které nikomu nezáleží

Zástupci fotbalových klubů první a druhé ligy hledali na svém grémiu společnou řeč. Mně se do toho příliš šťourat nechce, ale slyšme hlas lidu, hlas boží. Takže baráž zrušená, v předposledním kole skupiny o záchranu vyhrají ti, co to potřebují v zápasech proti těm, co to nepotřebují. A pak se soutěž z titulu nějaké vyšší moci nedohraje, protože v posledním kole by hráli ohrožení sestupem, kdo s koho. Takže nikdo nepadá, z druhé ligy postupují první dva, tedy Pardubice a Brno. Odnese to nepostupující třetí Dukla, na které nikomu nezáleží. No, třeba to bude jinak. V každém případě loňskou baráž vyřešili rozhodčí, tu letošní koronavirus.