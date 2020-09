ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Vždy jsem rád hrál s těmi, co měli po a před pohárovým zápasem

Žijeme v době, kdy vše je podřízeno penězům, posuzují se vynakládané prostředky, výkon a potažmo výsledek. Jenže fotbal, to je hra a míč kulatý věc je záludná. Výsledek ovlivňují objektivní faktory vyplývající z úrovně hráčů, realizačního týmu i celkového vedení klubu. Je tu ale i faktor štěstí ve hře. Třeba jestli se míč odrazí ke spoluhráči nebo soupeři, či se od tyče odrazí do branky soupeře či nikoliv.

Specifická forma štěstí spočívá v termínové listině. I ve federální lize jsem měl rád za soupeře ty, co měli po a před zápasem v evropských pohárech. Na tiskové konferenci po zápase Hradec-Olomouc a našem vítězství 1:0 tak mohla zaznít památná věta trenéra Olomouce Karla Brücknera: „Ty mě tady chválíš, jako bychom 3:0 vyhráli".

Ono je skutečně velký rozdíl, když se tým může připravovat celý týden na soupeře, který cestuje po Rumunsku, neví, zda se tam vůbec bude hrát, zápas nakonec vítězně odehraje a teprve potom přemýšlí, jak na protivníka v domácí soutěži.

A tak trenér Liberce, který čeká play off Evropské ligy proti APOELU Nikósie, prohlásí: „Určitě proti Pardubicím promícháme sestavu. Máme hráče, kteří momentálně nehrají a jsou nadrženi. Využijeme toho." Využili a výsledkem byla prohra 0:3.

Na pozápasové tiskové konferenci pak suše prohlásil: „Nebyli jsme kompaktní". Štěstí si Liberec vybral již při losu play off. Hraje se na jeden zápas a kyperský celek má doma. To Plzeň musí za svým soupeřem až do Izraele. Ta si své štěstí vybrala pro změnu v lize, kde za soupeře měla zdravotně zdecimované Brno.

Přání Starkovi

V období boje s virem je šťastnější ten, kdo má méně nakažených. A protože příjem ze vstupného je minimální, je potřeba peněz za výsledky ještě výraznější. Leč při vší úctě k práci nabývají v současné době na významu slova Jaroslava Starky. Prohlásil, že fotbal je jedna velká hazardní hra. V pátek bude Jaroslavu Starkovi 65 let, a tak se sluší mu popřát hodně zdraví a štěstí s tím, aby se mu zlořečené viry vyhnuly.

Olomouc se bodově přiřadila ke Slavii, Spartě a Plzni. Nabízí se přirovnání k loňskému vzestupu Českých Budějovic s příchodem „starců" Sivoka a brankáře Drobného. Do olomouckého týmu se po mnoha letech vrátil Roman Hubník, který byl oporou mého týmu reprezentace ČR 21, který se probojoval na ME 21 v roce 2007 do Nizozemska. V té době byl nejrychlejším stoperem v lize, a to všechno jej vystřelilo k prvnímu zahraničnímu angažmá do Ruska.

Vždy jsme si notovali, že jsme oba rození 6. 6. a Roman letos dovršil 36 let. Olomouc ve Zlíně vyhrála 1:0, gól vstřelil Ondřej Zmrzlý, který v pozápasovém rozhovoru pravil: „O poločase za stavu 0:0 mi dal Roman Hubník čouda, že nenabíhám za obranu. Tak jsem dvě minuty po přestávce naběhl a výsledek byl na světě."

Od nepaměti se na hřišti mladí hráči učili od starších. Bohužel dnes dřív, než předají své zkušenosti, utečou do zahraničí. I kdyby to druhá liga byla.