Finové, Rusové, Švédové... Osmička Čechů na draftu trendem nepohnula

"No. Tak, jak bych to řekl... Mírnej optimismus," praví s pochybami v hlase v seriálu Okresní přebor kouč Zenkl nezapomenutelně zahraný Ivanem Trojanem.

Tohle spojení by se snad dalo aplikovat i při pohledu na letošní české výsledky v draftu NHL. Osm vybraných hráčů je přece o jednoho víc než loni. A jméno nejlepšího z nich Jana Myšáka (Montreal) padlo ve druhém kole, zatímco před rokem přišel první z Čechů Lukáš Pařík (Los Angeles) na řadu až v závěru třetího kola.

Když navíc ve čtvrté rundě (od 99. do 110. místa) v rychlém sledu zazněla jména Jaromíra Pytlíka (New Jersey), gólmana Jana Bednáře (Detroit), syna Jaroslava Svejkovského žijícího v USA Lukáše (Pittsburgh), a Michaela Krutila (Chicago), měl dokonce člověk na chvíli pocit, že se ocitl ve stroji času.

Na přelomu tisíciletí, kdy národní tým pod vedením Ivana Hlinky a později Josefa Augusty sbíral medaile, byly ale vyšší jak celkové počty Čechů na draftech, tak i jejich umístění.

Rok 1999: 18 českých mladíků včetně jedničky Patrika Štefana a čtyřky Pavla Brendla.

2000: 23 Čechů a jako čtyřka Rostislav Klesla

2001: 31 (!) českých jmen. Od 13. Aleše Hemského po 285. Marka Tomicu.

2002: 26 Čechů. A z toho čtyři v prvním kole (Petr Tatíček, Jakub Klepiš, Jakub Koreis, Martin Vágner)

Jágrův slavný proslov

Kdekdo si možná v této souvislosti vzpomene na Jágrův slavný proslov z mistrovství světa 2010, kdy česká legenda apelovala na mladší hráče, aby se nevyhýbali reprezentaci.

"Měli by se zamyslet, z jakého důvodu se vlastně dostali do NHL. Díky starším hráčům, kteří jezdili na šampionáty (a vozili z nich medaile). Ať se každý podívá, jací borci byli Patera, Procházka, Kabelkové, Růča, Vejba. Na kolika byli šampionátech... A nikdo je nemusel přemlouvat. Reichel! Dopita! Těm by ti mladší hráči měli líbat prdel," rozohnil se před deseti lety Jágr.

Měl pravdu. Propracovaný skauting je jedna věc, draft ale odráží i trendy. Jakmile se v hokeji daří Česku, manažeři klubů NHL se více dívají do těchto končin. Proč by to ale měli dělat, když poslední česká medaile z MS dvacítek je z roku 2005?

Zato Finové za minulých šest let získali tři juniorská zlata, Švédům to cinklo dvakrát za poslední tři roky a Rusové od roku 2011 nezískali cenný kov pouze jednou.

Pak se dají lépe pochopit celkové výsledky letošního draftu: 17 Finů, 24 Rusů, 32 Švédů.

Ústup ze slávy

Český ústup ze slávy začal ale už v roce 2006 (8 Čechů) a tento vývoj se nedaří v následujících letech zvrátit žádnými administrativními zásahy.

"Draft NHL je obrazem naší juniorské ligy," tvrdil v rozhovoru pro Sport.cz bývalý útočník a televizní expert Milan Antoš.

Talenty zviditelněné draftem se sice v Česku stále objevují, ale v některých případech se zdá, že spíš nastavenému systému navzdory.

Celkovými počty sice na talentové burze stále porážíme Němce, ale ti už dokážou vychovat výraznější a individuálně lepší hráče. Loni měli v top 6 Moritze Seidera, letos byl dokonce třetí Tim Stützle.

O tom, kdo z letošní draftové třídy skutečně uspěje, rozhodnou následující dva tři roky. Rozhodně je o něco líp než v letech v letech 2008, 2009 a 2013, kdy se pokaždé dostalo jen na trojici Čechů. V NHL je z nich v tuto chvíli pouze Dominik Kubalík.

To za poslední tři drafty bylo týmy NHL vybráno 26 českých hráčů. 'Mírnej optimismus' je prozatím ještě na místě. Jenom z něj se ale vyžít nedá.