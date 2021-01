KOMENTÁŘ: Český hokej na slepé koleji. Elita už dávno jede v jiném vlaku

Znovu se roztáčí kolovrátek kritiky. Česku přitom ujel hokejový vlak do medailových stanic už dávno a na letošním mistrovství světa do 20 let nezahlédli reprezentanti ani jeho koncová světla. Tak se jen ptám, kdy lidem zodpovědným za rozvoj českého národního sportu dojde, že na velmoci opravdu nestačíme. Špička hraje prostě jinak.