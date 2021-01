Vracíme se do doby před rokem 1989, kritizuje Hniličku Hrdina. Jágr a spol. ho zklamali

Vzdát se poslaneckého mandátu nestačí, Milan Hnilička by po víkendové oslavě v teplickém hotelu měl podle bývalého vynikajícího hokejisty Jiřího Hrdiny rezignovat i na post předsedy Národní sportovní agentury (NSA). „Když udělám takovou botu, musím za to nést důsledky. A tím je odstoupení z funkcí a odchod z veřejného života,“ říká v rozhovoru pro Sport.cz mistr světa z roku 1985, trojnásobný vítěz Stanley Cupu a dlouholetý skaut Dallasu Stars v NHL.

Zklamal vás Milan Hnilička?

Nejvíc mě zklamalo, že nedokáže přijmout odpovědnost, kterou by přijmout měl. Má složit nejen poslanecký mandát, ale i odstoupit z čela Národní sportovní agentury. Vůbec nechápu, že to ještě neudělal. Vždyť i tahle funkce je placená z peněz daňových poplatníků. Byl to neodpustitelný přešlap. V době, kdy tu lidi padají na hubu, krachují podniky, restaurace a hotely, tak oni si tam udělají mejdan, jako kdyby se nic nedělo. Myslel jsem si, že po vyšehradské aféře pánů Prymuly a Faltýnka vysoko postaveným lidem snad dojde, že ani oni si nemůžou dovolit úplně všechno. Což tímhle asi padá... Vracíme se do doby před rokem 1989, kdy byli lidi, kteří si mohli dovolit všechno, a pak zbytek, který na ně vydělával.

Šéfové velkých sportovních svazů přišli prostřednictvím České unie sportu s prohlášením, že Hnilička v čele Národní sportovní agentury vykonal spoustu práce a jeho rezignace na post šéfa NSA by mohla vést k destabilizaci financování českého sportu...

To jsou akorát bláboly. Bláboly lidí, kteří jsou navázaní na Národní sportovní agenturu. A pak jsou tam osobní vazby, které všechny tyhle lidi spojují. Kdo si přečte seznam podepsaných lidí pod prohlášením, tak snad ví, že všichni tihle lidi dělali PR akce pro hnutí ANO.

Tak zatim to vypada, ze to dopadne presne jak jsem si myslel. Hnilicka se vzda posl.mandatu, ale v cele NSA zustane..vysmech vsem slusnym lidem..bude se totiz rozdavat 11miliard a to si nemuze nechat ujit..a kdo ho podporil? Vsichni buresovi nohsledi, z nekterych je mi soufl... — Dallas Stars (@dallasstars93) January 25, 2021

Signatáři onoho prohlášení jsou i sportovní legendy Jaromír Jágr, Barbora Špotáková a Radek Štěpánek, kteří jsou členy Národní rady pro sport, Hniličkova poradního orgánu. Zarmoutili vás tím?

Samozřejmě, že mě to zklamalo. Vždyť ten teplický mejdan je v téhle těžké době neomluvitelný. Spousta lidí neví, co bude zítra, a oni si tam udělají mejdlo. A Hnilička pak pošle 50 tisíc na charitu a vzdá se poslaneckého mandátu, ze kterého stejně není živý. Ve Sněmovně stejně všichni akorát zvedají ruce, jak potřebuje Babiš... Pro Hniličku podle mě bylo hlavní, aby si zachránil Národní sportovní agenturu. V jejím čele ho přitom může vystřídat spousta lidí, kteří o tom vědí možná víc než Milan Hnilička.

To bych blil... — Dallas Stars (@dallasstars93) January 25, 2021

Kdo třeba?

Napadá mě jedno jméno; prezident lyžařského svazu Lukáš Heřmanský. Kdyby do funkce nastoupil, všechno by bez problémů jelo dál. Měl jsem s ním několik hovorů a myslím, že by to úplně v pohodě zvládnul. Je to o manažerování, ne o tom, jestli byl, nebo nebyl dobrým sportovcem.

Co jste vůbec říkal na Hniličkův odpustek v podobě 50 tisíc korun zaslaných na charitu?

Vnímám to jako strategii zavřít pusu lidem tím, že někam pošle peníze. A myslí si, že mu to v dnešní době budou lidi pořád žrát.

Kdybyste si měl tipnout, skončí nakonec Milan Hnilička v čele Národní sportovní agentury?

Myslím, že tenhle tlak od veřejnosti a médií nejde ustát.