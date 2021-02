GLOSA: Kodet dával bolševikovi maximálně dva roky. Vydrží Vrba tak dlouho ve Spartě?

Dávám bolševikovi rok, maximálně dva. Tolik kultovní hláška z filmových Pelíšků. Fotbaloví experti i fanoušci nyní odhadují, jak dlouho vydrží na Letné trenér Pavel Vrba. Jak velká je šance, že někdejší reprezentační kouč po několik let spící Spartu probere?

Pochopitelně, Vrba nemusí nikomu nic dokazovat. Ukázal v minulosti, že umí. S Plzní dokázal neskutečné věci, tak proč by nemohl uspět na Letné, kde bude mít k dispozici možná ještě lepší servis než v Doosan Areně. Co se zázemí i podmínek týče, stejně tak příchodů drahých, kvalitních posil.

Jenže...Je to už obehraná písnička. Jak sám před lety Vrba pronesl, ve Spartě se trenéři mění jako ponožky. A Pražané v tomto duchu nadále pokračují. Vždyť pro mladíčka Hložka je Vrba už pátým trenérem v A-týmu.

Pro příchod do Sparty byl teď ten správný čas, říká Pavel Vrba. Dostane do týmu posily?

Sport.cz

„Do Sparty by mohl přijít klidně José Mourinho nebo fenomenální Lionel Messi, stejně to nakonec skončí průšvihem," dělají si ze Sparty legraci fanoušci jiných klubů. Je v tom ale i kus pravdy. Letenský klub je odshora dolů nasáklý neúspěchem, negativnem. Ať na jeho lavičce seděl v posledních letech kdokoli, ať na hřišti pobíhali reprezentanti různých zemí, dopadlo to stejně tristně.

Když jsme řešili výměnu trenéra, byl Pavel Vrba jasnou jedničkou, říká Tomáš Rosický

Sport.cz

Do tohoto marastu nyní dorazil Vrba. Z Plzně zvyklý, že všechny zásadní věci řešil s jedním, maximálně dvěma lidmi. Se šéfem Adolfem Šádkem, případně se sportovním ředitelem Františkem Myslivečkem. Vrbovo slovo mělo silný mandát. Když ke zmíněným dvěma funkcionářům ve druhé polovině koučova druhého působení ve Viktorii přibyly další persony, Vrba to nesl nelibě. Docházelo k třenicím, které vyústily v jeho předčasný odchod na konci podzimu 2019.

Klíčová otázka tedy zní: Dokáže si Vrba ve Spartě vybojovat patřičné kompetence? Aby to nebylo ve stylu „o nás bez nás"? Zkrátka, aby mu do práce nikdo, slušně řečeno, nemluvil. Pokud to dokáže, může na Letné vydržet i déle, než predikoval v Pelíškách Jiří Kodet bolševikům. V opačném případě jde nejspíš o sci-fi...