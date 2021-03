Sparta a Třinec ano. U dalších postupujících se ale Hadamczik, Vůjtek a Antoš neshodnou

Už ve čtvrtek startuje dvěma sériemi čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Sport.cz oslovil hokejové experty s dotazem, které čtyři týmy postoupí do semifinále vyřazovací části. Zatímco na Spartě a Třinci panovala stoprocentní shoda, v případě sérií Mladé Boleslavi s Pardubicemi a Liberce s Hradcem Králové už odpovědi jednotné nebyly.

Do ankety Sport.cz se zapojili někdejší trenéři české reprezentace Alois Hadamczik a Vladimír Vůjtek a rovněž bývalý útočník a dnes spolukomentátor ČT Milan Antoš. Jaké jsou jejich tipy na postupující?

Sparta - Olomouc

Alois Hadamczik: Sparta má silný tým a postoupí. Olomouc postupem z předkola překvapila, klobouk dolů před ní. Co provedla s Plzní, je nevídané. Sparta je ale pro mě kandidát na titul.

Alois Hadamczik.

Petr Horník, Právo

Vladimír Vůjtek: Sparta je jasný favorit. Olomouc je bojovný mančaft, který postupem přes Plzeň získal sebedůvěru, navíc v základní části už na Spartě vyhrál. Bude vzdorovat, ale postoupí Sparta.

Milan Antoš: Sparta, protože má strašně silný kádr. Olomouc mu nebude schopná dlouhodobě vzdorovat.

Třinec - Brno

Alois Hadamczik: Papírově podle výsledků v sezoně by měl jít dál Třinec a myslím, že to nakonec zvládne. Ale bude to hodně vyrovnaná série.

Hokejisté Komety Brno se radují z branky během série předkola s Vítkovicemi.

Jaroslav Ožana, ČTK

Vladimír Vůjtek: Vsadil bych si na Třinec, protože Kometu stála pětizápasová série s Vítkovicemi strašně moc sil. A ty jí teď budou chybět.

Milan Antoš: To je strašně sporné. Sám jsem zvědavý, v jakém světle se Třinec ukáže po problémech, které jej postihly v závěru základní části. I tak bych si ale s ohledem na sílu kádru tipnul na Oceláře, kteří spolu se Spartou pro mě byli jasným favoritem od začátku základní části a během ní to potvrdili.

Mladá Boleslav - Pardubice

Alois Hadamczik: Strašně těžké tipovat. Kdysi jsem řekl, že mezi tři kandidáty na titul řadím Spartu, Třinec a Mladou Boleslav, takže jí věřím i teď.

Hokejisté Pardubic se radují z postupu do čtvrtfinále přes Karlovy Vary.

Slavomír Kubeš, ČTK

Vladimír Vůjtek: Tady už bych si tak jistý nebyl, čekám vyrovnanou sérii. Mladá Boleslav hraje dobře celou sezonu, má vyrovnané výkony. Pardubice se zvedly příchodem trenéra Krále a získáním několika posil. Mírným favoritem, v procentech 60 na 40, je pro mě Mladá Boleslav.

Vladimír Vůjtek starší.

Vlastimil Vacek, Právo

Milan Antoš: Hodně vyrovnaný souboj. Pro Boleslav hraje fakt, že Pardubice na jejím ledě neumějí vyhrávat (Dynamo tam v extralize prohrálo desetkrát v řadě, naposledy v Mladé Boleslavi uspělo v prosinci 2015 - pozn. aut.). Přesto trošku upřednostňuju Pardubice, a to kvůli jejich zkušenějším hráčům.

Liberec - Hradec Králové

Alois Hadamczik: Myslím, že postoupí Hradec. Má odolnější hráče a zkušené s bitvami v play off, které je něco jiného než základní část. Liberec je sice také dost zkušený tým, ale Hradci věřím i proto, že Růža (trenér Vladimír Růžička) má s play off velké zkušenosti. Navíc defenziva podpořená dobrým gólmanem Mazancem jsou předpoklady pro postup.

Budou hokejisté Liberce slavit postup do semifinále přes Hradec Králové?

Ondřej Hájek, ČTK

Vladimír Vůjtek: Liberec se mi líbí a spolu se Spartou a Třincem ho považuju za jednoho z favoritů této sezony. Proto bych si vsadil na něj. Ale proti Hradci, který umí hrát venku, ho čeká těžký boj. Počítám, že série se protáhne na šest sedm zápasů.

Milan Antoš: Řekl bych Liberec, ale i tahle série může být hodně vyrovnaná. Pokud Bílí Tygři postoupí, tak jen díky tomu, že dokážou předčít hradeckou obranu, která bude hodně silná.