Lvíčata se rvala, silnou kořist ale nezakousla. Bez gólů to zkrátka nejde

Smutek Filipa Havelky po prohře se Španělskem. Lvíčata do čtvrtfinále ME nepronikla.

Už po prosincovém losu v Nyonu bylo jasné, že Lvíčata čeká ve skupině lopota. Itálie s řadou rozdílových borců a vycházejících hvězdiček, která v kvalifikaci narazila pouze ve Švédsku. Španělsko coby aspirant na titul. Zlato urvalo na třech z posledních pěti ME a jen na jediném neproklouzlo do finále. Jeho hráči pravidelně nastupují v první nebo druhé španělské lize, Itálii či Portugalsku. Slovinci představovali neznámou, plichty v listopadových přípravách s Německem nebo Ruskem vybízely k ostražitosti, přesto byli soupeřem, jenž byl rozhodně k poražení.

Trenér Krejčí vsadil v Celje na borce, kteří šampionát vykopali, s nimiž dlouhodobě pracoval a které před třemi lety dovedl ve dvacítkách k bronzové příčce v Elite Lize, kde skolili třeba Italy nebo Nizozemce. Hráče s charakterem a srdíčkem. Nutno podotknout, že už jen postup mezi evropskou smetánku byl pro Krejčího družinu bezesporu velký úspěch. Ve vyrovnané kvalifikační skupině se jí dívali na záda Řekové, Skotové s výborným Hornbym na hrotu, a hlavně nadupaní Chorvaté v čele se snajprem Musou. Jen z gauče sledovali turnaj a tiše záviděli Lvíčatům třeba Belgičané nebo Poláci. Už v kvalifikaci ale čeští mladíci naráželi na palčivý problém jménem koncovka.

Dvacet gólů je hezký počin, jenže hned 12 kousků ze zakulaceného střeleckého dortu rozdali trpaslíkovi ze San Marina. Finální i předfinální fáze drhla. Největší potíž představovala hra do „plných". Tým se obtížně prodíral do bloku soupeře a víc mu seděly venkovní zápasy, při kterých nemusel tolik tvořit a profitoval z rychlých protiútoků.

Český fotbalista Filip Havelka po porážce od Španělska na ME do 21 let.

Srdjan Zivulovic, Reuters

Češi se nadřeli na góly, což pokračovalo i v Celje. Dva zásahy na kontě, z toho ale žádný z kopačky českého hráče - to je smutné vysvědčení. Podržely nás jenom nebezpečné standardní situace, které odvrátily prohry se silnou Itálií i Slovinci. Proti Španělům, kteří dominují na míči a dvaceti přihrávkami po sobě si vytvoří šanci, se ale mladíci v první půli vybičovali ke kvalitnímu výkonu. Aktivním napadáním favorita trápili, jenže bez šancí.

Chyběla větší odvaha přejít jeden na jednoho a střelba. Jediná rána mezi tyče za celý zápas je málo i proti španělskému obrovi. Jen o jednu víc vyslali Češi proti Slovincům, kdy v první půli postrádali aktivitu, kreativitu a větší podporu krajních obránců. Po prostřídání se výkon zvedl, přesto scházel klid na míči i hráč, který by to vzal na sebe. Velkých příležitostí bylo proto pramálo. Snahu všech hráčů na trávníku nelze upřít a vyrovnání bylo zasloužené, velká hitparáda se ale nekonala a český fanda čekal u televizní obrazovky víc.

Ladislav Krejčí (vpravo) si kryje míč před Timim Maxem Elšnikem ze Slovinska.

Borut Zivulovic, Reuters

Mužstvu scházel Hložek, jenž loni na podzim nakoukl do reprezentačního áčka a jehož Krejčí v kvalifikaci posunul do útoku. Sparťanský talent se však po dlouhém zranění vrátil na hřiště až těsně před ME, po čtyřměsíční pauze teprve nabíral formu a sám se na turnaj ještě necítil. Škoda, ofenzívě by jinak určitě pomohl. Do výběru se nedostali olomoucký šikula Chytil ani nejlepší pardubický šutér Huf. Žolík, který nasázel v lize sedm gólů. Letenku do Slovinska obdrželi Šašinka s Drchalem, kteří se pravidelně objevovali v kvalifikaci a důležitými góly se podíleli na postupu.

Na těchto turnajích je ovšem alfou a omegou načasování formy, což se těmto hráčům nepovedlo. Projevilo se, že v klubech jen paběrkují nebo se střelecky trápí. Drchal, brejkový typ útočníka, zahřívá v Mladé Boleslavi hlavně lavičku. Šašinka vstřelil za Baník na jaře jediný gól a ostrými nepálil ani na mistrovství Evropy. Do základu se probil Lingr. Sršel velkou chutí a nebojácností, působil správně drze a hodně dravě, zapsat se mezi střelce mu ovšem nebylo přáno.

Brankář Lvíčat Martin Jedlička v zápase proti Španělsku.

FAČR

Pochvalu určitě zaslouží defenzíva, která zdobila Čechy už v kvalifikaci, kde inkasovali jen čtyřikrát. Byli dobře organizovaní, nálepku opory potvrdil Jedlička, který vytáhl mistrné zákroky a tým několikrát podržel, například v závěru proti Itálii. Výborný šampionát odehrál Ladislav Krejčí, jehož si jmenovec a trenér Karel Krejčí, při neúčasti Zimy, stejně jako v kvalifikaci stáhl na stopera a vedl si na jedničku. Nechyboval, vzadu přidal potřebnou nadstavbu a protivníky zlobil i při standardkách. Proti Itálii připravil šanci pro Lingra, proti Slovincům hlavičkoval v první půli jen těsně vedle tyče. Dobře zahrál Sadílek, univerzál, jenž se ze středu zálohy postupně posunul na levý kraj obrany, kde nastupoval už v kvalifikaci.

Ofenzíva postrádala výraznou osobnost typu Schicka, přesto nabídla i slibnou budoucnost. Mile překvapil teprve sedmnáctiletý záložník Karabec s tvořivostí a výtečnou levačkou. Proti výběru squadry azzury se rozjížděl pomaleji, v druhé půli ale ukazoval svoje schopnosti a po jeho přímém kopu si nakonec Maggiore poslal hlavou míč do vlastní sítě. Před utkáním se Slovinci ho trápila třísla, která mu dovolila nastoupit až na závěrečných dvacet minut. Právě přítomnost sparťanského teenagera by přitom Lvíčatům na trávníku bodla. Zaujal i dvacetiletý záložník Šulc, který měl proti Italům i defenzivní úkoly.

Martin Vitík (vlevo) a Ital Patrick Cutrone.

Darko Bandic, ČTK/AP

Oba zmiňovaní jsou příslibem do příštího kvalifikačního cyklu. Ohromnou perspektivu má před sebou osmnáctiletý sparťanský talent Vitík, který proti Itálii sváděl srdnaté souboje s Cutronem i silovým útočníkem Scamaccou, byť ho při gólu neustrážil. Um prokázal liberecký obránce Fukala, který se nezalekl favorizovaných Španělů a v defenzívě si poradil. Přímočarou hrou pomůže Ostrák, roli brankářské jedničky by se měl chopit Kovář z Manchesteru United, jenž nasál atmosféru ME v pozici trojky. Za jedenadvacítku mohou stále naskočit tahouni Zima nebo Hložek. Na Lvíčata číhají v kvalifikaci ME 2023 mimo jiné opět Slovinci, Albánci a tradičně nsilní Angličané, přesto účast na dalším závěrečném turnaji by pro ně neměla být jen snem.