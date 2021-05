Bílkova premiéra? Nejdefenzívnější Plzeň za poslední roky! zlobí se expert

„Jasnou změnou bylo rozestavění na 3-5-2. Michal Bílek má tento model rád. Má na to i vhodné typy hráčů, především, co se týká obranné trojky Kaša-Brabec-Hejda. Všichni tři jsou zkušení stopeři," říká bývalý reprezentant Rajnoch, který však při pohledu na dění na letenském trávníku Plzeň nepoznával.

„Viděl jsem Bílkův rukopis. Tedy poctivý, kompaktní výkon, co se týká obrany. Ale strašně málo dopředu. Kromě gólu si Viktoria v útočné fázi nic nevytvořila. Takže když to shrnu, Viktorka ničím nepřekvapila, čekal jsem daleko víc v dopředu," podotýká muž, jehož tuzemské televizní stanice využívají jako fotbalového experta.

Nebýt zbytečného penaltového faulu Havla, možná by podle Rajnocha Plzeň remízu i uhrála. Ale za pasivitu by si ji prý nezasloužila. „Přenechala soupeři iniciativu, byla zalezlá. Ok, hrála na Spartě, šlo o hodně, ale bojácný výkon není cesta. Pod Guľou byla zvyklá mít balon na noze, snažila se dominovat. Teď to otočila, záměrně nechala hrát Spartu a poctivě bránila. Což je jí nevyplatilo," míní Rajnoch, který si nevzpomíná, kdy viděl Západočechy hrát takového „zanďoura".

„Tak defenzivní Plzeň tady dlouhé roky nebyla. Možná od prvního příchodu Pavla Vrby. Ať ji pak vedl jakýkoli trenér, dominance na míči byla evidentní. Tohle zkrátka není její styl, není jí tohle vlastní. Má kreativní hráče," tvrdí čerstvý předseda OFS Praha-západ.

„Myslím, že by se noví trenéři měli spíš zaměřit na to, jak do týmu dostat drajv, dynamiku, bojovnost. Přijde mi to ze strany Plzně strašně pomalé. Michal Bílek s asistentem Pavlem Horváthem asi nastolí lepší atmosféru, ale na hřišti by to měli postavit na tom, že hráči mají kvalitu. Mají přednosti hlavně v ofenzívě. Nesvazoval bych je přehnaně obrannými úkoly. To by mohl být pro Viktorku začátek konce," dodává Rajnoch, kterému chybí v týmu Viktorie osobnost, jakou měla dřív v Horváthovi, Hubníkovi, Bakošovi, Kolářovi nebo Petrželovi.

Zdeněk Ondrášek a Jakub Brabec z Viktorie Plzeň oslavují gól na 1:0 během utkání na Spartě.

Vlastimil Vacek, Právo

„Brabec na tohle úplně není. Možná Kaša, ale ten není v klubu dlouho. V záloze jsou výborní mladíci, kteří vedle sebe potřebují borce, který je bude drezúrovat. Někoho, kdo je bude řídit od první do poslední minuty. Jak v zápase, tak při tréninku. Tohle byl asi i problém Guľy, tohle byla jeho smůla," uzavírá Rajnoch.