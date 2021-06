Velké vítězství, smeká Jarošík. Noví kluci přinesli do hry něco nečekaného

Český hrdina Tomáš Holeš slaví s fanoušky poté, co se trefil do sítě Nizozemska v osmifinále EURO.

Český bombarďák Patrik Schick slaví se spoluheáči poté, co se trefil do sítě Nizozemska v osmifinále EURO.

Předvedli jsme zodpovědný, bojovný a taktický výkon. Zápas ovlivnily dvě situace v krátkém časovém sledu, při nichž se rozhodovalo o osudu zápasu. Nejprve neproměněná šance Malena, potom chyba de Ligta, který podklouzl a sáhl po míči rukou. Trochu jsem se bál, že rozhodčí přimhouří oko, ale byl férový a striktní. Šel se podívat na monitor a dal červenou, která pak zápas určitě ovlivnila. Holanďani byli opaření a my toho výborně využili. Možná nám pomohly i změny v sestavě. Nebyli jsme tak čitelní. Všichni hráči podali v neděli dobrý výkon, ale tihle kluci, kteří přišli do hry noví, skvěle zapadli a přinesli do ní něco nečekaného. Pro trenéra Šilhavého teď bude daleko těžší zvolit, koho pošle v příštím utkání na hřiště. Ale tohle jsou pochopitelně příjemné starosti.

První ze zmiňované trojice Kadeřábek do zápasu skvěle vstoupil, zkoušel hrát dopředu, ale pak mi přišlo, že nasadil vysokou laťku. Dlouho nehrál a potom už to bylo od něj defenzivnější. Měl to přes nohu, s levou nohou byl problém, ale myslím, že to bylo v pohodě. Hlavně do defenzivy to dobře fungovalo a splnil v ní všechno, co měl. Navíc mohl dát i gól! Dal si dobrý dotyk a myslím si, že by míč skončil v síti, kdyby ho malinko přizvedl. Jenže obránce se roztáhl a dobře balon zblokoval.

Pavel Kadeřábek slaví postup.

Bernadett Szabo, Reuters

Barák zase přinesl do hry klid na míči. Umí ho podržet, dát dobrou přihrávku, což nám předtím taky trošku chybělo. Ševčík toho na trávníku hodně oběhal a podal taky velký výkon. Byl hodně aktivní a postupem času se i zklidnil na balonu. V závěru prvního poločasu měl velkou příležitost, kdy šli dva na jednoho. Škoda, přišla smůla a obránce balon tečoval nad bránu.

Holanďani začali utkání skvěle, ale nepovedlo se jim dát první gól, který by byl klíčový. Museli bychom pak hru trochu otevřít, což by jim vyhovovalo.

Překvapilo mě, že po červené kartě pro de Ligta šel na následný přímý kop Vláďa Coufal. Ale věří si a asi mu to chodilo na tréninku, jinak by se k zahrávání zřejmě nehnal. Od Vládi to ze začátku nebylo úplně jeho nejlepší představení směrem dopředu. Skvěle však bránil, kolikrát se tam i ukopl, udělal zbytečný faul, ale zase tam lítal na straně tak, jak ho známe a moc nám k postupu pomohl.

A pokud jde o výkon Tomáše Holeše, ten byl neskutečný! Z této pozice na hřišti dá ještě gól a k tomu pas v takovém zápase... Skvělé vysvědčení. Výtečně pracoval v záloze, dobře se tam kluci doplňovali a toto jsou třešničky navíc. Fotbal přináší krásné příběhy, ale Tomáš to neměl zadarmo a musel si všechno vydřít. Je potřeba mu dávat prostě všechno a pak si můžete o sobě něco hezkého přečíst.

Tomáš Holeš (úplně vpravo) slaví svůj gól proti Nizozemsku.

Attila Kisbenedek, Reuters

Nad čtvrtfinále proti Dánům jsem se ještě nezamýšlel, ale byla by hrozná škoda prohrát s nimi. Byť se rozjeli, taky mají skvělé mužstvo, které je možná podobné nám, protože v něm taky nejsou extrémně velké hvězdy. Hrají jako tým. Bude to v sobotu asi vyrovnané.