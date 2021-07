Síly nám už chyběly. Nemáme se ale za co stydět, tvrdí Kováč

Cestování a podnebí bylo náročné. Zranil se potom Patrik Schick, byly tam i dvě rozbité hlavy a bylo cítit, jak už kluci tahají nohy.

Myslím, že kdybychom šli v utkání do vedení my, bylo by to úplně jiné. Tak rychlý gól jsme nečekali, ke všemu ze standardky, kde máme obrovskou sílu. Myslím, že Dánové zahráli roh takhle cíleně. Kjaer to provedl chytře a padesát procent gólu bylo jeho, když udělal výborný blok Tomáši Holešovi. Při druhé brance si Cuf nechal zaběhnout za záda Maehleho. Dánové však kopnuli fantastický balon šajtlí, bohužel Bořa (Bořil) to nezavřel a bránil z druhé strany.

V první půli jsme měli hodně standardních situací, z kterých jsme gól bohužel nevytěžili. Ale nesmíme zapomínat, že Christensen, Kjaer a Vestergaard jsou fantastičtí hlavičkáři a výborní skokani. Byli jsme tam ale v dobrém počtu stejně jako po centrech ze strany. Tonda Barák to dovnitř skvěle kopal. Chyběly jenom kousky...

Česká radost. Patrik Schick (vpravo) oslavuje svou trefu do sítě Dánska během čtvrtfinále EURO.

Darko Vojinovic, ČTK/AP

Kontaktní gól jsme však dali krátce po přestávce, což bylo super. Měli jsme dostatek času na vyrovnání, jenže na tlak z úvodu druhé půle jsme pak nenavázali a do souvislejšího tlaku se nedostali. Trenér Hjulmand nasadil po hodině hry na trávník Poulsena, který udržel strašně moc míčů. Bylo vidět, že naši kluci toho mají v nohách už moc. Tomáš Souček prožil těžkou sezonu, přesto kolik toho odbojoval a oddřel... To samé Cuf a další. Nechali tam fakt úplně všechno. Ale jak jsem říkal, síly už scházely. Dánové pořád hrozili z rychlých protiútoků, mohlo to být hotové dřív, ale Tomáš Vaclík mužstvo dvakrát podržel po střelách Poulsena i Maehleho a šance na vyrovnání tedy trvala až do poslední minuty.

Nestalo se. Ale nemáme se za co stydět a turnaj opouštíme se vztyčenou hlavou. Za mě je veliký úspěch, co kluci dokázali. Byť jsme věřili, že Dány můžeme porazit. Byli jsme strašně týmoví. Na druhou stranu, když se podíváte na jednotlivé hráče soupeře, v jakých působí mančaftech, jejich kvalita je prostě obrovská. Není to tak, že bys nás Dánové přehráli. Zkrátka o gól vyhráli a postupují dál.

Dánský fotbalista Kasper Dolberg (uprostřed) slaví se spoluhráčem Mikkelem Damsgaardem gól v české síti během čtvrtfinále EURO.

Dan Mullan, ČTK/AP

Musím říct, že před začátkem turnaje jsme dost bavili o stoperech, jak to všechno půjde a měli jsme všichni obavu. Čelda (Čelůstka) s Kalim (Kalas) byly ale pro mě obrovským překvapením a zvládli to opravdu velmi dobře. Co se týče soubojovosti, vzájemné spolupráce nebo zajišťování pracovali velmi dobře! Hodně toho i zblokovali.

Fantastický turnaj odehrál Schick. Dal pět gólů, čímž vyrovnal Milana Baroše, což je úžasný úspěch. Přeju mu, ať v Leverkusenu nasází v příští sezoně minimálně 15 až 20 gólů. Aby navázal na tyto výkony, které mu musí dodat spoustu sebevědomí, aby to jednou utrhl do světového formátu. Kvalitu na to Patrik má.

Výborný byl i Cuf, překvapil mě Holeš. Masopust nebo Ševa (Ševčík) to taky zvládli velmi dobře. Na výkonech některých kluků se promítla nava z náročné sezony, ale odvedli jsme na urnaji solidní maximum. Teď jsou sice všichni zklamaní, ale s odstupem času si podle mě uvědomí, co dokázali a budou na sebe hrdí.