TOKIJSKÝ ZÁPISNÍK: Čert vem klišé

Přepište dějiny! Kolikrát jsem už tuhle komentátorskou hlášku slyšel? A kolikrát jsem jí sám napsal? Jsou ale situace, kdy i zprofanované klišé prostě sedí jako příslovečná dětská zadnice na hrnec. Jedna taková se odehrála právě včera na olympijské střelnici v Tokiu.

„Nemáme křišťálovou kouli, každý sport je loterie a ten náš možná ještě větší," říkal David Kostelecký, než spolu s Jiřím Liptákem vstoupili do kvalifikace trapu, aniž by tušil, že je sám sobě prorokem.

Sport umí být krásný i krutý. To je třeba případ plavání, kde závodník dopředu ví, že osobní rekord na stovce o sekundu nevylepší. Střelba, to je jiné kafe. Faktorů, které mohou promluvit do výsledku je spousta a o překvapení tak nebývá nouze. Ovšem co se dělo v sousedství vojenské základny na předměstí japonské metropole, to už hraničilo s čistou transcendencí.

Už dva Češi ve finále byla senzace, kterou jsme nezažili od olympijských her v Barceloně před devětadvaceti lety. Pak přišlo drama, jež vyústilo v rozhodující rozstřel mezi svěřenci Petra Hrdličky, zlatého z roku 1992. A s ním i moment, který český sport nepamatoval 89 let. Tehdy v Los Angeles spolu stáli na stupních vítězů vzpěrači Skobla s Pšeničkou. Najdou se následníci Liptáka s Kosteleckým dřív?