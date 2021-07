Prskavec? Věděl, že i když udělá chybky, stejně může vyhrát, říká Pollert

Co říkám na zlatý úspěch kajakáře Jiřího Prskavce na olympiádě v Tokiu? Já jsem ani nečekal nic jiného! On takhle skvěle jezdí poslední léta. Udělal sice na trati mnoho chyb, ale ostatní jich udělali ještě víc. Jirka však jezdí nejlíp na světě.

Nahoře udělal nějakou chybku a potom riskoval. Třináctou branku jel napřímo, ale myslím, že by šel do rizika, i kdyby jel závod jiného světového formátu.

Byl pod tlakem, ve finále jel poslední a nacházel se v roli favorita, což jsem zažil před 25 lety na olympiádě v Atlantě a bylo to pro mě také nepříjemné. Jirka byl ale ve formě, měl naježděno. Cítil, že i když bude dělat malé chyby, že má na to vyhrát. Tohle mu hrozně hrálo do karet. Byl i jistější, věděl, že pokud udělá nějakou botu, že to není ještě ztracený závod. S tímto vědomím se pak jede líp, tohle ho mohlo zklidňovat. Zatímco třeba Lukáš Rohan musel jet ve finále kanoistů vabank. Jirka však věděl, že jede trochu líp než ostatní.

Český reprezentant Jiří Prskavec získal zlato ve finále vodního slalomu na olympiádě v Tokiu.

ČTK

Nepřekvapilo mě, že se ve finále hodně chybovalo, a nejen v této kategorii, protože ti závodníci jsou z toho zkrátka na nervy. Jedou kvalifikaci, měli za sebou tři jízdy. U holek to bylo stejné, Tereza Fišerová také patřila na bednu, ale neunesla to psychicky. Kudějka (Kudějová) to samé, ale semifinále jí bohužel nevyšlo...

Vodní slalom, K1 muži, semifinále. Jiří Prskavec z ČR.

Ondřej Deml, ČTK

Jirka Prskavec svá zaváhání ve finále rychle opravil a stačilo mu to na vítězství. Kdyby to byl jiný závod, mistrovství světa nebo Světový pohár, kde jedou nejlepší kajakáři na světě, a nezávodí pouze jeden za jeden stát, možná by to bylo v cíli natěsnané víc.

Kdyby startoval Vítek Přindiš, byl by na bedně podle mě taky a pravděpodobně i Vávra Hradilek. Scházeli i někteří Francouzi, Brit Clarke, který jezdí do pětky. Škoda, závod tím trochu trpí, ale to je problém celé olympiády, která má jiné parametry. Restrikce počtu závodníků jsou takové, že to zasahuje do kvality závodu. S tím se ale nedá nic dělat.