GLOSA: Olympijská aféra vyšuměla. Na koho se ale mělo ukázat?

Příští týden to budou už dva měsíce, kdy se z běžné operace, jakým byl přesun čtrnácti českých olympioniků na hry do Tokia, stala aféra propíraná médii českými i zahraničními, stejně tak širokou veřejností, která by jinak o sportovní svátek svou pozorností ani nezavadila. Výkonný výbor Českého olympijského výboru se za ní pokusil udělat tečku, po dlouhém jednáním přijal sedm závěrů z covidového letu zmařených nadějí. Je to ale dostatečná sebereflexe?