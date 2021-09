GLOSA: Předloni trefil jackpot, teď Jágr šlápl vedle. Když změny nepomůžou, bude s Kladnem amen

Před dvěma lety trefil jackpot. Když hrající majitel hokejového Kladna Jaromír Jágr zlanařil k Rytířům Bradyho Austina, sám jistě netušil, jaký se mu povedl majstrštyk. Kanadský zadák se stal nejproduktivnějším obráncem extraligového ročníku a následně si mohl vybírat z řady nabídek ze špičkových evropských lig. I letos v létě se Jágr po postupu do extraligy vydal zámořskou cestou. Jenže zatím se zdá, že šlápl vedle. Sedět teď se založenýma rukama by byla cesta do pekel, což Jágr ví. Proto se snaží najít jakýkoliv způsob, jak zatím uvadající Rytíře zvlažit.