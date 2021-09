GLOSA: Rada s hráči umí, Jablonec z toho těží

Schválně, co se vám vybaví, když se řekne trenér Petr Rada. Bouřlivák a šílenec, co pobíhá u lajny sem a tam? Kverulant, co se pořád rozčiluje? Nebo pruďas, co ho nadzvedne malichernost, nad kterou jiný mávne rukou? Divočák, jenž se klidně pohádá s křiklouny na tribunách rovnou během zápasu? Šoumen, na něhož se těšíte, co zase na tiskové konferenci zahlásí za perlu? Možná od všeho kousek.