GLOSA: Nový Taxis? Pro žokeje stejný, pro koně bezpečnější. Úpravy se vyplatily

Slavný dostih Velká pardubická se neobešel bez drsných pádů. Známí žokejové Josef Bartoš a Jan Faltejsek do cíle nedorazili. První musel se zraněním do nemocnice, druhý skončil s krvavými šrámy v obličeji.

V souvislosti se zraněním na Taxisu zahynulo v historii Velké 26 koní (pozn. - některé prameny uvádějí až 29). Poslední obětí byl před rokem jeden z favoritů 130. ročníku Sottovento. To byl pro organizátora Velké, Dostihový spolek, impulz ke snížení hloubky o čtvrt metru na 75 centimetrů (původně byl příklop hluboký 2 metry). S napětím se očekávalo, jaký efekt úpravy přinesou.

„Museli jsme Taxis zmírnit, zdraví koní a jezdců je prioritou. Nechceme už další fatální nehody," zní z tábora zastánců úprav. „Už to nikdy nebude ta slavná Velká. Jako byste snížili Everest o polovinu. Navíc se dostih ještě zrychlí, budou ho běhat mladší a nezkušení koně. Tím spíš se na překážkách něco stane, protože budou zaclánět těm zkušenějším," argumentují odpůrci.

Výsledek? Vzhledem k bezpečnosti pozitivní. Na Taxisu upadli pouze dva koně, vyvázli bez zranění. „Taxis je pro mě stejný, akorát bezpečnější. Tečka," pronesl po nedělním dostihu jeho pětinásobný vítěz žokej Jan Faltejsek. Paradoxně zranění tentokrát postihlo žokeje. Faltejsek musel na šití obočí, které mu roztrhl padající Theophilos za Velkým anglickým skokem. Právě pád svěřence Josefa Váni odnesl těžkým zraněním žokej Josef Bartoš, který s Theophilem triumfoval ve Velké v roce 2019. Se zlomenou pánví bude delší čas mimo.

Ale zpátky k Taxisu. Den před nedělním dostihem jsem měl díky akci Dostihového klubu možnost prohlédnout si obávanou a slavnou překážku zblízka. Porovnat její nynější podobu s tou původní (zbytek 2 metry hlubokého příkopu s kolmou hranou je hned vedle). Vše s odborným výkladem české legendy Josefa Váni.

„Každá úprava Taxisu je dobrá. Proč by se měli koně ničit tím, že když udělají chybu, zaplatí třeba životem," pravil Váňa, který úpravám fandí. Kdo jiný by měl mít pravdu než i v 69letech vitální chlapík, který je v českém dostihovém sportu desítky let jedničkou? Ať se to někomu líbí nebo ne. Tečka.