BŘITVA MILANA ANTOŠE: Lener byl katastrofa! Rozboural všechno, co fungovalo

Bez fanfár a bez potlesku zmizel z hokejového svazu Slavomír Lener, konstruktér přestavby českého hokeje. Bývalý úspěšný trenér, který měl předělat tuzemský mládežnický hokej, aniž by s ním měl jakoukoliv zkušenost, úplně rozboural všechno, co v mládežnickém hokeji jakž takž fungovalo. Jeho účinkování na svazu byla katastrofa.

Je dobře, že skončil, za mě to ale měl ukončit už deset let předtím, než jsem se to teď dozvěděl. To by možná našemu hokeji ještě pomohlo, jenže teď jsme se dostali do stavu, kdy nikdo neví, kterou cestou u mládeže vlastně chceme jít. A za to může především Slavomír Lener coby svazový šéftrenér, který tuto funkci zastával devět let do roku 2019.

Za jeho éry jsme se vlastně nikdy nerozhodli, kterou cestou budeme chtít jít. Jednou chtěl švédský systém, pak kanadský a pak zase finský. A vždycky ho chtěl vložit do českého prostředí a všechny přesvědčit, že tohle je ten správný směr. Nikdy nepřišel se svou myšlenkou, která by nás někam posunula. Vždycky jen něco zkopíroval. A to prostě nefungovalo, což považuju za jeden ze zásadních jeho omylů.

Byl to právě Lener, který nastavoval věci, se kterými se dnes pereme. Jedno z hlavních mott byla finanční podpora malých klubů, protože z nich vyrůstají skoro všichni naši slavní hráči. Zapomnělo se ale na to, že pokud ti kluci chtějí někde hrát, musejí jít do extraligy juniorů. A ta by měla být vrcholem všeho, o co se mládežnický hokej snaží. Stejně jako extraliga dorostenců.

Jsem rád a vděčný, že se malým klubům pomáhá, na druhou stranu si ale musíme uvědomit, že hlavní mládežnický hokej se dělá úplně jinde - v extralize juniorů a dorostu. Tam je vrchol pyramidy, tam by měli rodiče chtít vidět své syny. Pokud se totiž neprosazují tam, neuchytí se ani v dospělém hokeji. A tohle Slavomír Lener úplně zanedbal.

A další obrovská chyba, která jde za ním: Všichni si asi pamatujeme, jak Slavomír Lener dřív prosazoval, že s extraligovým týmem vždy budou na zápasy cestovat jeden nebo dva mladí hokejisté. Vybalili si tašku, udělali si čárku, že tam byli, tašku zase zabalili a jeli domů. Ti kluci nacestovali spoustu kilometrů a měli pocit, že jsou extraligoví hráči. Jenže tam byli zařazeni jen na základě rozhodnutí, že se něco zkusí.

Za Lenerova účinkování na svazu se začalo projevovat takové povídání o tom, že trenér, který nikdy nehrál hokej, je lepší než ten, který ho hrál. Z trenérů se udělali vědátoři, kteří furt někde něco studují, a jejich nadřazenost v té době byla extrémní.

Souhlasím s tím, že v extralize nebo Chance lize může trénovat i někdo, kdo není bývalým hráčem. Ale u dětí musejí být bývalí hokejisté, kteří jim musejí ukázat, jak se střílí, jak se bruslí. Tam je vědátor úplně k ničemu. Jenže dneska trvá vystudovat trenérskou licenci strašně dlouho. Po končících hokejistech hned chceme vzdělání, čímž je zastavujeme a od trénování odrazujeme.

Slavomír Lener sice v roce 2019 jako svazový šéftrenér skončil, kvůli různým vztahům a kamarádšoftu ho ale jen přesunuli na jiné místo. Myslím, že pokud kdokoliv v jakékoliv firmě neuspěje, měl by odejít.

Ano, jako trenér měl obrovskou kvalitu. Ale jako manažer, který měl změnit český hokej, opravdu propadl. To byla katastrofa. Doufám, že už si teď všichni na svazu uvědomují, že musíme fakt začít pracovat na dětech a mládeži. Na tom, co se za poslední roky pokazilo.