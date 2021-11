ANTOŠOVA BŘITVA: Brát Gulaše na Karjalu? Nepochopitelné! Nedvěd vytvoří na Pešána tlak

To on se bude zodpovídat lidem, proč vybral dané hráče. Nicméně zodpovědnost za vedení zápasu; tedy toho, co se děje ve hře; má kouč Filip Pešán. To on bude kritizovaný, pokud dojde v utkání k chybám. Rozhodně už ale Filipu Pešánovi nebude moct nikdo vyčítat, proč je v nominaci ten a ten hráč.

Osobně jsem po tomto „kanadském stylu" rozdělení pravomocí a odpovědnosti volal už delší dobu. V Kanadě už dlouho platí, že generální manažer určí sestavu a najme trenéra pro mužstvo. U nás je rozdíl v tom, že si Petr Nedvěd nezvolil Filipa Pešána, ten už byl určený předem.

Český hokej, Ondřej Kalát

Petr Nedvěd asi staví tým tak, aby především už nikdo nechtěl odjíždět z mistrovství světa a aby celkově nálada v týmu byla určující k tomu, že hráči budou hrát. Protože to, co se dělo na posledním šampionátu v Rize, kde bylo šest pětek a nikdo nevěděl, kdo zrovna nastoupí a kdo dostane volno, není úplně šťastná koncepce.

U hráčů totiž hrozně moc rozhoduje i nastavení hlavy. A když někoho třikrát čtyřikrát posadíte nebo mu nevěříte, což hokejista vycítí, tak má pak poloviční výkon. Zatímco když za ním trenér stojí, dokáže na ledě odvést daleko víc a taky se pro tým a trenéra víc obětuje.

Myslím, že Petr Nedvěd bude na Filipa Pešána vytvářet daleko větší tlak, aby byl v týmu klid, nikoliv rozepře a dohady. Prostě aby atmosféra byla pro hráče celkově přijatelnější.

Taky je potřeba si uvědomit, že Nedvěd s asistenty trenéra Strakou a Špačkem se delší dobu znají a všichni se prosadili v NHL. To znamená, že to nejsou žádní nýmandi, kteří by o hokeji nic nevěděli. Filip Pešán jako jediný z nich v NHL nehrál, a i proto kolem sebe tyhle kluky má.

Samotná nominace na Karjalu mu přijde pochopitelná s ohledem na fakt, že do olympiády, na kterou se v této sezoně všechno šteluje, jsou jen dva turnaje. Musím říct, že trošku nepochopitelné je pro mě zařazení Milana Gulaše, který toho bude mít plné zuby.

Vlastimil Vacek, Právo

Nepochopitelné proto, že ho všichni za ta léta znají. Vědí, jaký je to typ hráče. Tito zkušení hokejisté už zkoušet nepotřebují. Proč taky? Buď takové hráče chceš, nebo si je nevezmeš. Jako trenér nebo manažer prostě víš, jestli se ti typově do sestavy hodí, nebo ne.

Asi se všichni shodneme, že největší problém budeme mít při sestavování olympijského výběru s obránci. V NHL jich máme strašně málo, proto pro Peking musíme najít i ty působící v Evropě.

Proto bych teď v nominaci na Karjalu čekal daleko víc zkušených beků, kteří mají šanci vybojovat si místenku do Číny. A v současném výběru vidím jako zkušeného jen Kubu Jeřábka. Při vší úctě k Pyrochtovi, Ščotkovi a Zábranskému, nepovažuji je za obránce, kteří by na olympiádu mohli jet. Teď před olympiádou není vhodná chvíle je zkoušet. Místo nich bych teď na Karjale viděl třeba Davida Musila.