ANTOŠOVA BŘITVA: Náš hokej? Vše jsme zničili, jsme žalostní! A teď ten nejhorší a nejsmutnější vzkaz...

Hokejová reprezentace má za sebou v olympijské sezoně první turnaj a nevidím jediný důvod, za který ji po Karjale chválit. Nepovedlo se vůbec nic, bylo to špatný. Daleko horším vzkazem, který jsme ale obdrželi, je, koho vzít do reprezentace příště.

Když jsem se koukal na TOP padesátku kanadského bodování KHL, švédské, finské a švýcarské nejvyšší ligy, zjistil jsem, že v nich dohromady máme jen jedenáct hráčů. Ve Švýcarsku je výborný třetí Červenka, pátí jsou Špaček ve Švédsku a Jašek ve Finsku. Tihle dva ale na Karjale byli. Zatímco Špaček se mi líbil, Jašek byl neviditelný a zklamal mě. Nepředvedl vůbec nic.

Koho ale máme dál? Kdo jiný bude reprezentovat? Před turnajem jsem si vyslechl, že chceme vyzkoušet hráče, kteří by mohli reprezentovat do budoucna. Ale kteří to mají být?! Vždyť my žádné nemáme! Je to tragédie!

V neděli proti nám jako sedmý bek sborné nastoupil 18letý obránce Koromyslov, který hraje ruskou juniorskou soutěž. Kde máme takové hráče my? Nikde, protože oni totiž nejsou. Nás nemůže reprezentovat Francouz nebo Slovinec z extraligy, my potřebujeme české hráče. A ty prostě fakticky nemáme.

Trenér Filip Pešán (vlevo) a Michal Řepík (vpravo) během tréninku hokejové reprezentace před turnajem Karlaja Cup.

Vlastimil Vacek, Právo

A to je ten nejhorší vzkaz, který nám turnaj Karjala dal. Vůbec nejde o to, že jsme skončili poslední, že se něco nepovedlo, že jsme propadli takticky a v rychlosti. Trenér Pešán říkal, že přeci nemůže v nároďáku učit hráče zakončovat, že to musejí umět z klubů. No to my ale přece všichni víme. Ale kde ty hráče máme?

Představa toho, že někdo spadne z nebe, bude nás reprezentovat a my začneme turnaje vyhrávat, prostě není možná. Můžeme jen skládat mužstvo třeba po vzoru Finska, že budeme víc tlačit hráče z extraligy a doplníme je o ty vynikající ze zahraničních soutěží.

Jere Innala (vlevo) se s Teemu Tallbergem raduje ze svého gólu proti Česku.

Markku Ulander, ČTK/AP

Musíme začít pracovat na tom, abychom zkvalitnili juniorské a dorostenecké soutěže, ale i Chance ligu a extraligu. Je třeba začít vychovávat konkurenceschopné hráče, protože teď jsme viděli na vlastní oči, že absolutně nemáme šanci.

Rusové nás hravě porazili i s mladými kluky a nastavili českému hokeji zrcadlo. Je to pohled, kterému se tady všichni lidé z výkonného výboru a ze svazu osm let brání. Ono sedmé místo na MS ve finále není tak hrozné, že...

Když se ale podíváme na celý víkend, jak šly od porážky k porážce i reprezentační dvacítka, devatenáctka a osmnáctka, je jasný, že jsme žalostní! Osm deset let se nám všichni snaží vyprávět, jak by se to mělo dělat, pořád se mění soutěže, ale k ničemu to není.

Hrůzostrašný týden českých hokejových reprezentací A tým Švédsko 1:4 Finsko 2:4 Rusko 2:5 Dvacítka Švédsko 0:5 Rusko 3:5 Finsko 2:4 Devatenáctka Finsko 2:1 Finsko 1:4 Finsko 2:4 Osmnáctka Švédsko 0:2 USA 1:9 Finsko 4:5 Švýcarsko 0:2

A teď vidíme ten obrázek našeho hokeje. Začínáme být ve stavu, že za nás nastupují hráči, kteří na ty ruské, švédské nebo finské vůbec nestačí.

Švédové přijedou na Euro Hockey Tour a mají nějakou tvář. Hrají s obránci, dostanou puk, vystřelí a mají obrovský tlak do brány. Finové výborní a silní na puku, dokáží se s ním otočit a ustát souboje. Rusové přijeli s 15 hráči ročníku 2000 a mladšími... Jak se ale prezentovala česká reprezentace? Viděl tam někdo tlak do brány? Technickou vyspělost? Rychlost hry? Kombinaci? Já jsem tam nic takového neviděl.

Z našeho týmu na Karjale by o olympiádu mohli zabojovat jen Špaček a Jeřábek, který je schopen hry, která má hlavu a patu. Ale zbytek? Stačí se jen podívat na beky, o kterých naši trenéři tvrdí, že by příští rok mohli jet na mistrovství světa... Prokristapána, to snad ani nemůžou myslet vážně?! Jeden pro MS se možná najde, ale to je všechno.

Když to shrnu, v současné situaci jsme, co se týče hráčů, úplně vypotřebovaní a už nemáme moc možností, kam sáhnout. Pro trenéra (Pešána) a manažera (Nedvěda) bude oříšek postavit tým, který bude na prosincovém turnaji v Moskvě konkurenceschopný.

Představy trenérů byly vyzkoušet si hráče jako jsou Špaček s Jaškem, kteří by do budoucna měli být tou novou krví národního týmu. Dobře, ale takové mladší hráče máme dva až tři. Zbytek tady není.

A to je to nejsmutnější. Úplně jsme zničili mládežnické soutěže, takže už vůbec nevychováváme hráče. A ještě se tomu divíme. Spoustu šikovných hráčů máme v dorosteneckých a juniorských ligách ve Švédsku a Finsku. Radši odešli, než aby zkvalitňovali naše soutěže. To není chyba jejich rodičů nebo klubů. To je chyba té naší soutěže, která je tak nekvalitní, že kluci raději odejdou do zahraničí.