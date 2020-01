Tři české tenistky se při pondělním startu Australian Open dostanou do akce na hlavních kurtech Melbourne Parku. Marie Bouzková otevře v 1:00 SEČ program na centrálním dvorci Roda Lavera duelem s japonskou obhájkyní titulu Naomi Ósakaovou, druhý zápas v aréně Margaret Courtové sehrají sedmá nasazená loňská finalistka Petra Kvitová s Kateřinou Siniakovou. Bouzkovou čeká proti třetí nasazené Ósakaová na úvodním grandslamu sezony náročná premiéra. Na okruhu WTA se ještě nikdy neutkaly. Kvitová a Siniaková si spolu zahrají potřetí, oba předchozí zápasy vyhrála aktuální světová osmička. Zatímco Kvitová v Austrálii obhajuje loňskou finálovou účast, Siniaková před rokem vypadla v 1. kole a dál než do druhého se v Melbourne nikdy nedostala. Noční program na kurtu Roda Lavera zahájí v 9:00 SEČ domácí favoritka Ashleigh Bartyová, světovou jedničku čeká duel s Lesjou Curenkovou z Ukrajiny. Poté vykročí za obhajobou titulu sedminásobný vítěz Novak Djokovič ze Srbska, jenž se na úvod utká s Němcem Janem-Leonardem Struffem. Pondělní program (začátky v 1:00 SEČ): Rod Laver Arena: Ósakaová (3-Jap.) - Bouzková (ČR), Potapovová (Rus.) - S. Williamsová (8-USA), Johnson (USA) - Federer (3-Švýc.), 9:00 Bartyová (1-Austr.) - Curenková (Ukr.), Struff (Něm.) - Djokovič (2-Srb.). Margaret Court Arena: Shapovalov (13-Kan.) - Fucsovics (Maď.), Siniaková (ČR) - Kvitová (7-ČR), V. Williamsová - Gauffová (obě USA), 9:00 Tsitsipas (6-Řec.) - Caruso (It.), Stephensová (24-USA) - Čang Šuaj (Čína). Melbourne Arena: Berrettini (8-It.) - Harris (Austr.), Ahnová (USA) - Wozniacká (Dán.), Londero (Arg.) - Dimitrov (Bulh.), Stosurová (Austr.) - hráčka z kvalifikace.