Česká tenistka Karolína Plíšková zvládla skvěle vstup do prvního grandslamového turnaje roku 2020. V prvním kole Australian Open vyhrála turnajová dvojka nad Francouzkou Kristinou Mladenovicovou 6:1 a 7:5. Po prvním kole slaví také Karolína Muchová, která navzdory třem neproměněným mečbolům nakonec porazila Belgičanku Kirsten Flipkensovou 6:3, 2:6, 7:6. Do akce jde Markéta Vondroušová, její soupeřkou je zkušená Ruska Světlana Kuzněcovová. Jako poslední zasáhne do hry z pohledu českách barev Kristýna Plíšková.