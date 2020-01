České tenistky mají velkou šanci na zisk grandslamového titulu! Myslí si to bývalá světová jednička a expert televizní stanice Eurosport Mats Wilander. Pětapadesátiletý Švéd vidí jako velké pozitivum to, že Karolínu Plíškovou nově trénuje Daniel Vallverdu. Legenda mužského tenisu přepokládá, že i Petra Kvitová grandslam vyhraje a přidá třetí velký titul k těm dvěma wimbledonským. A co říká Wilander na nastupující generaci českých hráček?

„Vallverdu je pro Karolínu (Plíškovou) skvělá volba," uvedl expert Eurosportu Mats Wilander. „Dani (Vallverdu) vedl Andyho Murrayho, skvělou práci odvedl i pro Magnuse Normana nebo Stana Wawrinku. Někdo, jako je Plíšková, musí zkusit udělat všechno proto, aby se stala grandslamovou šampionkou," dodal vítěz Australian Open, French Open i US Open.

Podle Wilandera je dobře, že českou jedničku povede kouč, který má zkušenosti výhradně s mužským tenisem. Podle Švéda je totiž důležité, aby Vallverdu naučil Plíškovou přemýšlet na kurtu jinak, než tomu bylo doposud – přidat do své hry více taktiky, a naopak ubrat na emocích.

Kvitová je mnohem lepší než dříve

Obdobně vidí Wilander šance na zisk grandslamu i v případě Petry Kvitové. „Po fyzické stránce je Petra (Kvitová) určitě schopná jeden z turnajů velké čtyřky vyhrát. Po psychické stránce si vůbec nejsem jistý tím, jak je pro ni tenis důležitý po tom, čím si prošla," řekl na adresu šestinásobné vítězky Fed Cupu a pokračoval.

Petra Kvitová rozdává autogramy fanouškům po vítězném vstupu do Australian Open.

Hannah Mckay, Reuters

„Říkám to proto, že Kvitová je schopná jeden den zahrát skvěle a další zápas zase příšerně. Myslím ale, že Petra vyhraje další grandslam. V současnosti mi připadá totiž jako mnohem lepší hráčka než dříve a to mi napovídá, že se snaží dělat všechno, co může, aby se jí to povedlo," nešetřil Wilander chválou na adresu dvojnásobné wimbledonské šampionky z Fulneku.

Česká výchova tenistek je inspirativní

Podle Wilandera Česko vychovává úctyhodný počet vynikajících hráček a inspiruje tím zbytek tenisového světa. „Češi nějak přišli na to, že když mají jednu skvělou tenistku, tak by se jim hodila i další a pak další. Vypadá to, jako by se to nikdy nemělo zastavit," řekl Wilander na adresu Markéty Vondroušové, Karolíny Muchové a dalších.

„Jejich úspěchy potom inspirují další hráčky. V Česku je opravdu hodně tenistek, které před sebou můžou mít fantastickou kariéru. Pro ženy v Česku to navíc může být velmi lukrativní, pokud budou skutečně úspěšné. To musí být také velká motivace," dodal expert Eurosportu.