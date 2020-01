Každým rokem je lepší. Pětadvacetiletá páteční soupeřka Petry Kvitové v Melbourne Jekatěrina Alexandrovová jasně ukazuje, že není třeba zářit od dětských let, aby mohla myslet na světovou špičku. Naopak. Postupnými krůčky se svým vysněným metám stále více přibližuje.

Rodačka z Čeljabinsku prožívá období snů. Už dvanáctkrát v řadě nepoznala, jaké to je podávat soupeřce ruku jako poražená. Naposledy se o to shodou okolností postarala na turnaji v Moskvě ve čtvrtfinále loňského roku Karolína Muchová. Od té doby si však ruská tenistka na okruhu dělá, co chce. Na sklonku loňské sezony vyhrála challenger v Limoges ve Francii, letos ovládla hned první podnik, kterého se zúčastnila - turnaj v Šen-čenu.

Jekatěrina Alexandrovová má skvělou formu

Dita Alangkara, ČTK/AP

V Česku od jedenácti let

Poslední dvě výhry si připsala právě na Australian Open, kde nejdříve poslala domů vítězku pražského turnaje ve Stromovce Švýcarku Teichmannovou, poté i Češku Barboru Krejčíkovou. Teď by si ráda připsala i skalp dvojnásobné wimbledonské šampionky Petry Kvitové.

A bude to velmi zajímavý duel. Alexandrovová se totiž dá s jistou nadsázkou považovat za poloviční Češku. A zase tolik přehnané to není. V Česku žije od svých jedenácti let, kdy se sem s rodiči a dvěma sourozenci přestěhovala.

"Co se mi tady líbí? Všechno. Všechno je krásné. Opravdu. Oproti Rusku je tu strašný klid. A výborné podmínky na hraní, spousta kurtů. Je to úplně jiné. A my si řekli: „Zůstáváme!" říkala před časem plynnou češtinou sympatická tenistka o svém vztahu k Česku.

Jekatěřina Alexandrovová se natahuje po míči

Dita Alangkara, ČTK/AP

Ten dokonce mohl vyústit v české občanství. „Hrát za Česko? Proč ne. Přemýšlím o tom, ale zatím jsem pro občanství neudělala skoro nic," přiznala před třemi lety Ruska, když okupovala 86. místo světa.

Teď by ráda už jako členka širší světové špičky udělala další krok. Její obětí se má stát Petra Kvitová. "Bude to zajímavé. Hodně do toho jako já chodí. Nejspíš rozhodne první pár úderů, která z nás to víc napálí," tuší česká hvězda.

Jekatěrina Alexandrovová by nebyla první tenistkou s kořeny ze států bývalého Sovětského svazu hrající pod českou vlajkou. Před časem získala občanství talentovaná Ukrajinka Anastasija Zarycká, ruské kořeny má i Kateřina Siniaková.