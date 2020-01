Nezářila, na tváři jí ale hrál lehký úsměv. Nasazená šestka, Švýcarka Belinda Bencicová postoupila na Australian Open do 3. kola dvouhry, když si poradila s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou 7:5 a 7:5. Ve dvou setech vybojovala postup i Chorvatka Vekičová proti Francouzce Cornetové 6:4 a 6:2.

Bencicová odehrála šílený zápas. Vstup měla skvělý, vedla 3:0, jenže pak uhrála Lotyška čtyři hry v řadě a otočila skóre na 4:3. Favoritka dokázala srovnat a sada, kdy hráčky ztrácely podání jako na běžícím pásu, gradovala. Klíčový moment přišel za stavu 6:5 pro Švýcarku. Odvrátila brejkbol a když vzápětí dokázala proměnit druhý setbol, byla ve výhodě.

Nasazená šestka pak prolomila servis soupeřky hned v první hře druhého setu a zdálo se, že by mohla pokračovat v úspěšném tažení. Jenže opak byl pravdou. Ostapenková zabrala a k vidění byl další zvrat. Lotyška sázela na tvrdé údery a vedla 4:1 a 5:2, uhrát set se jí však nepovedlo. Bencicová totiž získala pět her v řadě a mohla slavit výhru v duelu, který nabídl 17 dvojchyb, 59 nevynucených chyb a dvanáct ztracených podání.

„Byl to těžký zápas, Ostapenková ráda diktuje tempo hry. Bylo to hodně nahoru dolů, a tak bylo asi nejdůležitější nezpanikařit. Jsem ráda, že jsem to zvládla," oddechla si vítězka.

Ve třetím kole je i Španělka Muguruzaová, která v bitvě plné nádherných úderů zdolala domácí Tomljanovicovou 6:3, 3:6 a 6:3. "O postup jsem musela hodně bojovat, musela jsem se pořád zlepšovat, takže jsem ráda, že je to za mnou," oddechla si svěřenkyně trenérky Conchity Martínezové po postupu.

V mužské části turnaje nezaváhal Rus Daniil Medveděv, jenž si ve třech setech poradil se Španělem Martínezem. Menší problémy měla nasazená čtyřka snad jen v první sadě, kdy Rus vedl 4:1 a nakonec ji získal až po napínavé koncovce poměrem 7:5. V následujících dvou sadách vzal Medveděv soupeři vždy dvakrát servis (v posledním případě čistou hrou) a bylo hotovo.

Gulbis řešil problém

Nečekaný problém řešil bývalý desátý tenista světa Ernests Gulbis. Lotyšský hráč po svém propadu žebříčkem na 256. místo světa přišel o sponzora obuvi a při Australian Open dlouho sháněl v Melbourne svou velikost.

"Kupuju si tenisky sám. Vzal jsem si jen jedny, že si je tady koupím, což jsem si myslel, že při Australian Open nebude problém," řekl semifinalista Roland Garros z roku 2014. Mýlil se ale. Svoji velikost (45) pořídil až na sedmý pokus.

Zápasové sestřihy z Australian Open: Medveděv, Thiem, A. Zverev, Monfils

sntv

Jednatřicetiletý tenista boty potřebuje možná víc, než čekal. Zvládl už tři zápasy v kvalifikaci a po výhrách nad talentovaným Kanaďanem Felixem Augerem-Aliassimem a Slovincem Aljažem Bedenem je poprvé na Australian Open ve 3. kole.

A boty si bude muset kupovat znovu. "Tyhle už mají díru," posteskl si. Čas do duelu s desátým nasazeným Gaëlem Monfilsem z Francie má do soboty.

Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 71 milionů australských dolarů): Dvouhra muži - 2. kolo Nadal (1-Šp.) - Delbonis (Arg.) 6:3, 7:6 (7:4), 6:1 Medveděv (4-Rus.) - Martínez (Šp.) 7:5, 6:1, 6:3 Thiem (5-Rak.) - Bolt (Austr.) 6:2, 5:7, 6:7 (5:7), 6:1, 6:2 A. Zverev (7-Něm.) - Gerasimov (Běl.) 7:6 (7:5), 6:4, 7:5 Monfils (10-Fr.) - Karlovič (Chorv.) 4:6, 7:6 (10:8), 6:4, 7:5 Goffin (11-Belg.) - Herbert (Fr.) 6:1, 6:4, 4:6, 1:6, 6:3 Wawrinka (15-Švýc.) - Seppi (It.) 4:6, 7:5, 6:3, 3:6, 6:4 Chačanov (16-Rus.) - M. Ymer (Švéd.) 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 (10:8) Rubljov (17-Rus.) - Sugita (Jap.) 6:2, 6:3, 7:6 (7:5) Isner (19-USA) - Tabilo (Chile) 6:4, 6:3, 6:3 Kyrgios (23-Austr.) - Simon (Fr.) 6:2, 6:4, 4:6, 7:5 Popyrin (Austr.) - Munar (Šp.) 6:2, 7:6 (7:5), 6:2 Verdasco (Šp.) - Basilašvili (26-Gruz.) 4:6, 7:6 (7:5), 6:4, 6:4 Carreňo (27-Šp.) - Gojowczyk (Něm.) 6:4, 6:1, 1:6, 6:4 Fritz (29-USA) - Anderson (JAR) 4:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2, 6:2 Gulbis (Lot.) - Bedene (Slovin.) 7:5, 6:3, 6:2. Dvouhra žen - 2. kolo Halepová (4-Rum.) - Dartová (Brit.) 6:2, 6:4 Bencicová (6-Švýc.) - Ostapenková (Lot.) 7:5, 7:5 Bertensová (9-Niz.) - Rodionovová (Austr.) 6:3, 7:5 Mertensová (16-Belg.) - Watsonová (Brit.) 6:3, 6:0 Kerberová (17-Něm.) - Honová (Austr.) 6:3, 6:2 Vekicová (19-Chorv.) - Cornetová (Fr.) 6:4, 6:2 Putincevová (Kaz.) - Collinsová (26-USA) 6:4, 2:6, 7:5 Kontaveitová (28-Est.) - Sorribesová (Šp.) 6:2, 4:6, 6:1 Pavljučenkovová (30-Rus.) - Townsendová (USA) 7:5, 7:6 (7:1) Giorgiová (It.) - Kuzněcovová (Rus.) 6:3, 6:1 Muguruzaová (Šp.) - Tomljanovicová (Austr.) 6:3, 3:6, 6:3 Šwiateková (Pol.) - Suárezová (Šp.) 6:3, 7:5 Dijasová (Kaz.) - Blinkovová (Rus.) 4:6, 6:3, 6:4.

