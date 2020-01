Nezářila, na tváři jí ale hrál lehký úsměv. Nasazená šestka, Švýcarka Belinda Bencicová postoupila na Australian Open do 3. kola dvouhry, když si poradila s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou 7:5 a 7:5. Ve dvou setech vybojovala postup i Chorvatka Vekičová proti Francouzce Cornetové 6:4 a 6:2.

Bencicová odehrála šílený zápas. Vstup měla skvělý, vedla 3:0, jenže pak uhrála Lotyška čtyři hry v řadě a otočila skóre na 4:3. Favoritka dokázala srovnat a sada, kdy hráčky ztrácely podání jako na běžícím pásu, gradovala. Klíčový moment přišel za stavu 6:5 pro Švýcarku. Odvrátila brejkbol a když vzápětí dokázala proměnit druhý setbol, byla ve výhodě.

Nasazená šestka pak prolomila servis soupeřky hned v první hře druhého setu a zdálo se, že by mohla pokračovat v úspěšném tažení. Jenže opak byl pravdou. Ostapenková zabrala a k vidění byl další zvrat. Lotyška sázela na tvrdé údery a vedla 4:1 a 5:2, uhrát set se jí však nepovedlo. Bencicová totiž získala pět her v řadě a mohla slavit výhru v duelu, který nabídl 17 dvojchyb, 59 nevynucených chyb a dvanáct ztracených podání.

„Byl to těžký zápas, Ostapenková ráda diktuje tempo hry. Bylo to hodně nahoru dolů, a tak bylo asi nejdůležitější nezpanikařit. Jsem ráda, že jsem to zvládla," oddechla si vítězka.

Ve třetím kole je i Španělka Muguruzaová, která v bitvě plné nádherných úderů zdolala domácí Tomljanovicovou 6:3, 3:6 a 6:3. "O postup jsem musela hodně bojovat, musela jsem se pořád zlepšovat, takže jsem ráda, že je to za mnou," oddechla si svěřenkyně trenérky Conchity Martínezové po postupu.

Australian Open Dvouhra žen - 2. kolo Bencicová (6-Švýc.) - Ostapenková (Lot.) 7:5, 7:5 Vekicová (Chorv.) - Cornetová (Fr.) 6:4, 6:2 Muguruzaová (Šp.) - Tomljanovicová (Austr.) 6:3, 3:6, 6:3

