Tenis podle svých slov Karolína Plíšková nepředvedla úplně nejhezčí, ale stačilo to, aby postoupila do třetího kola na Australian Open. Česká hvězda si ve svém druhém utkání v Melbourne poradila s hodně nepříjemnou soupeřkou. Němku Lauru Siegemundovou porazila dvakrát 6:3 a za necelou hodinu a půl mohla slavit postup. „Snad se budu v příštím kole cítit lépe,“ doufá světová dvojka.

I když to podle výsledku vypadá, že postup Karolíny Plíškové do třetího kola Australian Open měl hladký průběh, nebylo tomu tak. Němka Laura Siegemundová byla hodně nepříjemnou soupeřkou jako před třemi lety, kdy českou hráčku udolala ve třech setech na antuce v hale. Dvaasedmdesátá hráčka světa začala i tady dobře, a když ve čtvrté hře získala servis Plíškové, vedla už 3:1.

Plíškovou to ale nerozhodilo, ztracené podání si vzala zpátky a pokračovala dál. Vzápětí srovnala na 3:3, první set obrátila a získala 6:3. Stejným poměrem poté vyhrála i druhý set, i když Siegemundová tvrdě bojovala o každý míček a rozhodně se jen tak nechtěla vzdát. „Myslím, že proti ní se nikdy nebudu cítit nějak úžasně. Hraje hodně různých úderů a soupeřkám se to snaží zošklivit,“ prohlásila Plíšková na webu WTA.

„Hodně mění styl, hraje kraťasy, čopy. Pokusila jsem se to co nejméně vnímat, zůstala jsem hlavou na své straně kurtu a nějak jsem to zvládla. Pomohl mi i servis. Byl to ale spíš ošklivý tenis,“ vyprávěla světová dvojka. „Dokázala jsem se dostat dál a snad se budu v příštím utkání cítit lépe,“ doufala.

V Austrálii se Plíšková cítí senzačně. „Tuhle zemi miluju. Vždy se těším, až sem po náročné přípravě odjedu na turnaje. Jsem tady šťastná, fanoušci jsou tady báječní. Daří se mi tady,“ dodala loňská semifinalistka s tím, že neřeší, že se o ní nemluví jako o jedné z největších favoritek na titul. „Nepřemýšlím nad tím, co ostatní říkají. Zatím je to teprve třetí kolo. Odehrála jsem už letos hodně zápasů a věřím si,“ dodala letošní vítězka turnaje v Brisbane.

V hledišti královně es fandil i známý moderátor Leoš Mareš s manželkou. Ve třetím kole narazí Plíšková na Rusku Anastasii Pavljučenkovovou, třicátou hráčku světa, která tady obhajuje loňské čtvrtfinále. Doposud se hráčky spolu střetly šestkrát a pokaždé se z vítězství radovala Češka.