Kvitová divákům v Aréně Margaret Courtové předvedla agresivní tenis a bezchybný výkon, který ji přinesl postup do osmifinále. Výsledkově jednoznačná záležitost se ale nerodila snadno.

„Klíčové byly první dva gemy, kdy jsem si udržela servis až po sedmi minutách boje. Tím jsem jí nalomila, to byl skvělý vstup do zápasu. Pak už se mi hrálo dobře, byla jsem agresivní. Věděla jsem, že takhle potřebuji hrát a vytvářet na ni tlak," zhodnotila duel před novináři rodačka z Fulneku.

„Když jsem viděla, že z turnaje vypadly velké favoritky Caroline (Wozniacká) a Serena (Williamsová), ulevilo se mi, že jsem vyhrála a je to za mnou. Víte, to je prostě život. Tenis je otevřená hra, každý může prohrát s každým. Tak to prostě je," okomentovala Kvitová výsledky svých potenciálních semifinálových soupeřek.

Česká tenistka Petra Kvitová v akci na dvorci Margaret Courtové během 3. kola Australian Open

Edgar Su, Reuters

Když se zahraniční reportéři na tiskové konferenci zeptali světové osmičky na její dosavadní cestu turnajem, svůj první a třetí zápas označila za mnohem lepší vystoupení než souboj 2. kola, kdy se trápila proti Paule Badosaové. Kvitová vyzvedla to, že i přes nepřesvědčivý výkon dokázala nakonec k postupu najít cestu.

„Loni jsem tady došla do finále a z letošního postupu do druhého týdne jsem nadšená, protože to se vždy počítá," uvedla devětadvacetiletá Kvitová a dodala: „Teď už bude každý zápas těžký. Zkusím si to užít a uvidíme."

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu potřebovala k postupu na dvorci Margaret Courtové necelou hodinu. Vítězce nedávného turnaje v čínském Šen-Čenu Alexandrovové nasázela 18 vítězných úderů a udělala jen deset nevynucených chyb.

Turnajová sedmička Petra Kvitová si připsala postup do druhého týdne Australian Open

Issei Kato, Reuters

„Juchuuuu druhý týden," radovala se Kvitová na sociálních sítích z postupu. Osmifinále odehraje turnajová sedmička s Marií Sakkariovou z Řecka v neděli.

S třiadvacátou hráčkou světa Sakkariovou hrála třikrát, všechny zápasy loni s bilancí 1:2, přičemž v Římě nedohrála kvůli zranění. „Naposledy jsem prohrála (v Cincinnati). Mám šanci na odvetu. A na grandslamu je to vždy jiné," dodala Češka.