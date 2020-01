Loni získala na okruhu WTA tři tituly a v žebříčku se vyšvihla mezi nejlepších patnáct. Talentovaná Američanka pokračuje ve skvělých výsledcích i letos, když si na právě probíhajícím Australian Open opět vylepšila grandslamové maximum. Ve čtvrtfinále tady porazila Tunisanku Ons Džabúrovou dvakrát 6:4 a mohla se radovat z postupu do semifinále.

„Cítím se opravdu dobře,“ pochvalovala si Keninová po utkání. „Jsem nadšená. Myslím, že jsem hrála velice dobře. Snažila jsem se zvládnout nervozitu. Řekla bych, že jsem odvedla opravdu dobrou práci,“ vyprávěla loňská účastnice malého Turnaje mistryň.

„Džabúrová byla hodně těžkou soupeřkou. Odehrála tady skvělé zápasy, získala cenná vítězství. Nebylo to proti ní vůbec jednoduché. Má můj obrovský respekt,“ líčila Keninová s tím, že na sobě během pauzy hodně pracovala. „Hodně tvrdě jsem v předsezónní přípravě makala, abych se dostala tam, kde teď jsem. Věděla jsem, že mi to pomůže a už se mi to vyplácí,“ těšilo ji.

Teď ji v semifinále čeká světová jednička Ashleigh Bartyová. Hráčky se spolu doposud střetly pětkrát, z toho čtyřikrát zvítězila Bartyová. „Už se moc těším. Hrály jsme spolu už hodněkrát, znám její hru velice dobře. Bude to vynikající zápas. Bude mít sice výhodu domácího prostředí, ale doufám, že i mě moji fanoušci podpoří. Bude to vzrušující,“ dodala Keninová, která by se v případě postupu do finále posunula v žebříčku do desítky.