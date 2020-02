Dvaatřicetiletý Djokovič ztratil v turnaji jediný set, jinak prošel pavoukem s bravurou, včetně suverénního vítězství v semifinále nad Rogerem Federerem. O šest let mladší Thiem, zdá se, hraje v životní formě, což doložil vyřazením Rafaela Nadala ve čtvrtfinále.

Srbský tenista Novak Djokovič během finálového utkání Australian Open proti Rakušanovi Thiemovi.

Edgar Su, Reuters

Djokovič, který se v případě titulu vrátí na pozici světové jedničky, vede v zápasové bilanci nad Rakušanem 6:4. Poslední dva zápasy ale vyhrál Thiem, který uspěl v pěti setech na antukovém Roland Garros a v londýnské hale na Turnaji mistrů.

Djokovič může získat sedmnáctý grandslamový titul celkově. Stal by se zároveň třetím tenistou s osmi vavříny na jednom z turnajů velké čtyřky. Nadal je dvanáctinásobným králem Paříže a Federer vládl osmkrát na trávě ve Wimbledonu.

Srba čeká už šestadvacáté grandslamové finále. Ani Thiem v tomto ohledu není nováčkem, loni a předloni nestačil na Nadala ve finále Roland Garros. Může se stát druhý rakouským grandslamovým vítězem dvouhry po Thomasi Musterovi (Roland Garros 1995) a triumf by ho posunul na třetí místo žebříčku ATP.

Rakouský tenista Dominic Thiem během finále Australian Open 2020 proti Srbovi Novaku Djokovičovi.

Issei Kato, Reuters

Vítěz turnaje získá vedle trofeje 4,12 milionu australských dolarů (asi 65 milionů korun).

Ram po loňském vítězství ve smíšené čtyřhre letos získal prestižnější trofej

Čtyřhru na tenisovém Australian Open vyhráli Američan Rajeev Ram s Britem Joem Salisburym a získali první grandslamový titul v mužském deblu. Ve finále zdolali 6:4, 6:2 domácí dvojici Max Purcell, Luke Saville, která startovala v turnaji na divokou kartu. Zápas trval jen 70 minut.

Američan Rajeev Ram (vpravo) a Brit Joe Salisbury s trofejí pro vítěze čtyřhry na Australian open 2020.

Edgar Su, Reuters

Pětatřicetiletý Ram si připsal druhý grandslamový triumf, loni v Melbourne ovládl smíšenou čtyřhru s Barborou Krejčíkovou. Také česká tenistka slavila na Australian Open i letos, když obhájila titul v mixu po boku Chorvata Nikoly Mektiče.

Ram nechtěl hrát i mix, protože v závěru minulého roku byl nemocný a netrénoval. "Přiletěl jsem do Austrálie bez přípravy a necítil se dobře. Nebylo by to dobré pro moje zdraví ani pro jednoho z parťáků, tak jsem se rozhodl nehrát další soutěž (smíšenou čtyřhru)," vysvětlil. Trofej věnoval otci, který zemřel loni v dubnu na rakovinu slinivky. "To on mě k tenisu přivedl. Myslím, že by na měl byl pyšný," doplnil.

Sedmadvacetiletý Salisbury uspěl při osmém startu na grandslamu poprvé.