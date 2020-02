O šampionce Keninové

To je jedna z hráček, která dlouhodobě může zůstat v první desítce. Vyhrála už ve 14 letech svůj první turnaj ITF v ženách a byla ve všech kategoriích na špičce. Je mimořádně psychicky odolná, má dobře založené údery. Je taky velmi bojovná, což jsme viděli i ve finále Fed Cupu 2018 v zápase se Siniakovou. To ještě měla slabinu na forhendu a průměrný servis. Mimořádně se zlepšila, ale nemyslím si, že by vyhrávala pravidelně.

Američanka Sofia Keninová po vítězství ve finále Australian Open 2020.

Dita Alangkara, ČTK/AP

O ženské konkurenci

Po mateřství Sereny Williamsové tam není šampiónka, jako jsou ti tři chlapi (Djokovič, Federer, Nadal), kteří pravidelně opakují vynikající výkony. U žen se to i dál bude víc střídat. Očekávám, že každý další letošní grandslam vyhraje jiná hráčka. Největší šampionku jsem viděl v Kanaďance Andreescuové (vítězka US Open 2019), ale ta má větší svalovou hmotu a je velmi často zraněná.

O Plíškové a Kvitové

Byl jsem zklamaný. Cítil jsem mimořádnou možnost na české finále. Kvitová si ale uhrála, co měla, i když neproměnila v prvním setu čtvrtfinále setbol proti Bartyové. Ale u Plíškové to bylo po vítězství v Brisbane zklamání, sama určitě čekala víc. Karolína je mimořádně psychicky odolná, ale spíš flegmatická. Někdy se nedovede vyburcovat, většinou bohužel na grandslamech, když se cíti pod tlakem. Její kariéra by se grandslamem, který ona velmi chce, ale mohla změnit, hráčka je to výborná. Uvidíme, jak se projeví práce kouče Vallverdúa. Myslím si, že jeho angažování byl dobrý krok. Loni vyhrála 4 turnaje, ale na grandslamech po Austrálii už nezískala v podstatě nic. Když je na ni tlak, tak u ní dojde částečně k letargii a k útlumu. Ale jeden turnaj to může změnit.

Lvice Petra Kvitová narazila, prohrála s Ashleigh Bartyovou z Austrálie.

Kai Pfaffenbach, Reuters

O české nové vlně

Karolína Muchová je technicky výborně vybavená, Markéta Vonroušová je na pomalejších površích absolutní špička. A nesmíme zapomínat na Marii Bouzkovou, která měla loni vynikající turnaj v Torontu. Pořád mám pocit, že jsou ty hráčky ale dost zraněné. Aby tenista mohl hrát na úrovni desítky, musí být špičkový atlet. Tam se možná něco zanedbalo. Ale Vondroušová rozumí tenisu, má to hlavu a patu, podobně jako u Muchové. Tyhle holky navíc mají výhodu v tom, že mají vzory. Když je tam Kvitová a Plíšková, to se jim líp hraje.

Proč Veselý nenavazuje na Berdycha

Tomáš Berdych by bez Jirky Nováka nebyl tak dobrý. Jsou vlastně z jednoho klubu a byl jsem u toho, když Tomáš ještě jako junior Jirku na tréninku překvapivě porazil. Současní junioři to budou mít složitější, když nemáme hráče ve stovce...

U Veselého je to pro mě záhada. To byl nejlepší junior světa a ti nejlepší se na takových sedmdesát osmdesát procent prosadí. Šampionem se totiž musíte narodit. On je ale na kurtu spíš pomalejší, takže si myslím, že těch juniorských úspěchů dosáhl, protože byl biolgicky starší, vyspělejší. Ale to už jsme zažili třeba u Michala Tabary. Skvělý junior, jenže mezi dospělými se tolik neprosadil. Důležité je ale vytrvat, protože každým rokem se pak ztrácí kontakt se špičkou. Veselý má výborné podání, sice se někdy trápí na forhendu, ale dokáže hrát výtečně na trávě a tam se talent projeví víc. Chtělo by to o Veselého pečovat. Jsem na něj zvědavý v Davis Cupu v Bratislavě.

Vítězné gesto Jiřího Veselého.

Česká sportovní/Pavel Lebeda, Facebook

O Djokovičově útoku na Federerův grandslamový trůn



Určitě může Federera přeskočit. Djokovič byl ve finále v Melbourne velký favorit, ale Thiem ho zaskočil a ve třetím setu ho přehrál. To je ale důkaz velikosti hráče, že obětoval jeden set, aby si vyzkoušel, co má na soupeře hrát. V průběhu zápasu Djokovič změnil taktiku a začal hrát o dvacet třicet kilometrů v hodině rychleji, aby diktoval tempo. Předtím prohrával dlouhé výměny, když byl pasivní, takže změnil způsob hry a dost mu pomohl i servis.

O finalistovi Thiemovi

Prohrál třetí grandslamové finále. Ale vzpomeňte si, jak Ivan Lendl prohrával první čtyři finále a podobně to bylo u Andyho Murrayho. U Thiema je ale předpoklad, že to zlomí. Už v Paříži má tu šanci.