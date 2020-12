V době nejistoty vsadila Petra Kvitová na to, co si vždy náramně pochvalovala a co jí pomáhalo při vstupu do sezony. Dubaj zvolila v minulých dnech za místo pro nabírání kondice. Zároveň čeká na zprávy kolem Australian Open a vůbec kolem nadcházejících tenisových turnajů u protinožců.